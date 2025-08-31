Un total de 80 efectivos por tierra continúan los trabajos en el incendio de Lubrín (Almería)

ALMERÍA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 80 efectivos por tierra continúan los trabajos este domingo para combatir el incendio forestal, ya estabilizado, que afecta al entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín (Almería).

Así lo han informado a Europa Press desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, al tiempo que han indicado que en el lugar también hay seis vehículos autobomba.

Por otro lado, cabe recordar que la fase de emergencia situación operativa 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Almería por el incendio quedó desactivada a las 17.12 horas de este pasado sábado.

Esta desescalada tuvo lugar una vez que la dirección de la extinción de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dio por estabilizado el incendio a las 17.00 horas.

Durante la jornada de este pasado sábado el operativo de extinción de Infoca trabajó en el flanco noroeste del incendio que seguía activo, así como en la consolidación de todo el perímetro. El trabajo se realizó a mano y en algunas zonas mediante el uso de fuego técnico; puesto que lo abrupto del terreno no ha permitido el uso de maquinaria pesada.

Así, pese a estas dificultades y a la fuerte incidencia del viento, el operativo Infoca logró estabilizar el incendio, por lo que se continúa trabajando para su control.

El teléfono de emergencias 112 gestionó más de 300 llamadas por este incendio en la sierra de Almería, la primera de ellas sobre las 23.00 horas del pasado jueves; los ciudadanos indicaban que había llamas en el paraje de las Cubillas, por lo que la sala coordinadora activó de inmediato a la Guardia Civil, a la Policía Local, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma, así como a los efectivos de Bomberos y el Centro Operativo Provincial (COP) Infoca. También se ha movilizado al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y el Centro de Emergencias Sanitarias (CES 061).

El origen del incendio, y según los primeros indicios, podría estar relacionado con el "mal estado" de una línea eléctrica en la zona del Barranco Muñoz de Alcarria de la localidad. En un primer momento, se trató de extinguir las llamas con medios municipales. Fue sobre las 05.46 horas de la madrugada cuando la Junta de Andalucía declaró el nivel 1 de emergencia por el incendio forestal, que en la tarde de este sábado quedó desactivado.