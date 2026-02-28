Un total de once nuevos empleados públicos se incorporan a la subdelegación del Gobierno en Almería

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, junto a la vicesecretaria general de la Subdelegación, Raquel Contreras y los once nuevos empleados públicos de la Subdelegación. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, acompañado por la vicesecretaria general de la Subdelegación, Raquel Contreras, ha recibido a un total de once nuevos empleados públicos que se han incorporado a la Administración General del Estado en Almería durante las últimas semanas. Se trata de 10 funcionarios de carrera, de los cuales dos de ellos pertenecen a los grupos de clasificación A2, ocho al grupo C2 así como un personal laboral.

Los nuevos empleados públicos se han incorporado tres de ellos a la Dependencia de Información y Registros, dos a la Dependencia Provincial de Trabajo e Inmigración en concreto a la Oficina de Extranjería, dos a Sanidad, uno a Sanciones, uno a Personal, uno a Agricultura y Pesca y uno a Protección Civil.

El subdelegado del Gobierno les ha querido dar la bienvenida tras su llegada a la Administración General del Estado en la provincia de Almería y ha destacado que "desde el punto de vista funcional, la incorporación de este personal resulta fundamental para la prestación de los servicios públicos esenciales, reforzándose las oficinas de atención a la ciudadanía, especialmente en la Dependencia de Información y Registro así como la Oficina de Extranjería, dada la aprobación del nuevo reglamento".

Martín Fernández también los ha animado "a seguir creciendo y formándose dentro de su nueva etapa como nuevos empleados públicos de la Subdelegación del Gobierno".

Además, Martín, les ha detallado sobre "las oportunidades que existen en la provincia para asentar su carrera dentro de la administración".

Tras su incorporación a sus respectivos puestos, ya han comenzado a desarrollar sus funciones en las tareas de gestión administrativa y otras labores en la actuación de la AGE en Almería.

En el acto de bienvenida, celebrado en el Salón Noble de la Subdelegación, también han participado los jefes de las distintas Dependencias donde se han incorporado a sus funciones los nuevos empleados públicos.