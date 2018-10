Los trabajadores de Aqualia mantienen la huelga con algunas incidencias", según los sindicatos

Publicado 21/12/2015 18:05:42 CET

ALMERÍA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 90 trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de aguas de Almería (Aqualia) han seguido este lunes su cuarta jornada de huelga indefinida para reclamar una equiparación salarial entre el personal procedente del Ayuntamiento de Almería y el contratado por FCC Aqualia, sentido en el que no se ha producido ningún avance y que, por otro lado, ha generado "algunas incidencias" en la prestación del servicio, según los sindicatos.

Según han explicado las mismas fuentes, se han dado algunos "problemas de abastecimiento" en algunos barrios de la capital como en Cruz de Caravaca. No obstante, desde el Ayuntamiento de Almería han asegurado que la huelga "no está afectando al servicio" por el momento, ya que la administración local no ha percibido incidencias.

La parte social sigue a la espera de que la empresa atienda sus posiciones aunque, por el momento, "sigue negando la posibilidad de acuerdo". Los trabajadores comenzaron la huelga la madrugada del pasado viernes frente a las instalaciones de La Pipa, si bien posteriormente se dejaron ver cerca de la sede administrativa y de atención al usuario, en la calle González Garbín. Por el momento solo se dan los servicios mínimos.

La empresa y el comité de huelga, con mayoría del sindicato UGT, mantuvieron el pasado jueves una última reunión en el marco del Sercla, en la que no se llegó a acuerdo, según han indicado a Europa Press fuentes de la negociación.

En la última reunión, la empresa ofreció un incremento salarial de un uno por ciento para el año 2015 y un 1,5 por ciento para el año 2016, lo que supone colocarse en la cifra más alta de la banda marcada por el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015, 2016 y 2017.

No obstante, la parte social mantuvo la misma posición que en la primera reunión y no se movió de esas cifras general de una media de incremento del siete por ciento. El conflicto, que afecta a unos 90 empleados, ha contado con dos sesiones de mediación en la que las partes no han conseguido acercar posturas.

EL AYUNTAMIENTO PIDE "DIÁLOGO"

Por su parte, el concejal de Fomento y Servicios Ciudadanos, Manuel Guzmán, ha instado a Aqualia y al comité de empresa a "dialogar hasta la extenuación, si es necesario" para llegar a un acuerdo en la negociación del convenio laboral que acabe con la huelga indefinida.

Guzmán ha pedido "generosidad a ambas partes para, desde la negociación, alcanzar un consenso que ponga fin a la huelga" y ha confiado en que éste se produzca "lo antes posible porque será lo más beneficioso para todos".

El edil, que no se ha referido a una supuesta partida municipal de 50.000 euros para compensación de sueldos señalada por los sindicatos, ha considerado que el hecho de que se estén respetando los servicios mínimos "es un buen comienzo para llegar a un acuerdo porque los ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de las desavenencias que existan entre empresa y trabajadores".