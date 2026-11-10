El transporte urbano en Almería fija un 60% de servicios mínimos el 11N y los bomberos una dotación de 14 efectivos

Archivo - Vehículos de los Bomberos de Almería en el parque municipal. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha comunicado los servicios mínimos establecidos para la jornada de huelga general que arranca en la medianoche de este 11 de noviembre, en la que el transporte urbano prevé un mantenimiento del 60 por ciento toda vez que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) contará con una dotación mínima de 14 efectivos, incluidos los mandos, para garantizar la capacidad de respuesta ante incendios, salvamentos y otras situaciones de emergencia.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, en Protección Civil se garantiza la disponibilidad de un coordinador para la atención de las situaciones relacionadas con la seguridad de las personas y bienes que pudieran producirse durante la jornada.

Asimismo, la Gerencia Municipal de Urbanismo dispondrá de un arquitecto o ingeniero localizable para intervenir exclusivamente ante situaciones excepcionales de ruina inminente, desprendimientos, colapsos estructurales u otras circunstancias equivalentes que puedan representar un riesgo grave.

En materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se establece la localización de dos perfiles técnicos para atender posibles incidencias en los sistemas de información y comunicaciones que resulten necesarios para el funcionamiento de los servicios municipales esenciales.

También se contempla la disponibilidad de los efectivos estrictamente necesarios para responder ante determinadas contingencias graves en materia de prevención de riesgos laborales, así como la atención de incidencias graves en los mercados municipales.

ATENCIÓN SOCIAL

La atención de menores y colectivos especialmente vulnerables constituye otro de los ámbitos prioritarios durante la jornada. En las Escuelas Infantiles Municipales, los servicios mínimos se adecuarán a los establecidos por la Junta de Andalucía, garantizando la dirección de los centros, la atención educativa indispensable y el servicio de cocina, con una dotación de personal educativo determinada en función del número de menores matriculados en cada centro.

En el ámbito de los servicios sociales, se garantizará igualmente la capacidad mínima necesaria para responder a posibles situaciones urgentes, particularmente las relacionadas con la protección de menores y personas en situación de especial vulnerabilidad.

En los servicios municipales prestados a través de empresas contratistas o concesionarias, el Ayuntamiento asume los servicios mínimos determinados por la autoridad competente, sin establecer mediante la resolución municipal dotaciones adicionales para el personal de dichas empresas.

Esta previsión afecta, entre otros, a servicios esenciales como el abastecimiento y saneamiento de agua, desalación, recogida de residuos, alumbrado público, semáforos, grúa municipal y servicios funerarios.

En el caso concreto del transporte urbano de viajeros, la resolución de la Junta de Andalucía establece unos servicios mínimos equivalentes al 60 por ciento de los servicios habituales. No obstante, desde el Ayuntamiento se recomienda a los usuarios que preparen sus desplazamientos con antelación y consulten la web surbusalmeria.es en previsión de cualquier incidencia.

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Por su parte, la Diputación también ha fijado servicios mínimos que afectan a prestaciones como la Residencia Asistida, la cual contará con un enfermero en el turno de noche, tres en el de mañana y dos en el de tarde. Así, cada una de las tres unidades contará con dos auxiliares de enfermería en el turno de noche, seis en el de mañana y cuatro en el de tarde.

Los servicios mínimos de la Residencia Asistida también prevén un subalterno en el turno de mañana y otro de tarde, un trabajador en lavandería por la mañana, un peón, y tres trabajadores en el turno de cocina de mañana y dos en el de tarde

Desde la Diputación Provincial de Almería se han establecido medidas para sus distintas sedes. Así, se prevé la presencia en turno de mañana de un subalterno en la sede de Hermanos Machado, en el centro de servicios múltiples, en los edificios de Rambla Alfareros, en la sede de calle Altamira, en la Plaza Bendicho y en el Palacio Provincial, donde además un funcionario cubrirá en el mismo turno el registro.

Además, se contempla un electricista en el turno de mañana con otro de guardia localizada en la tarde y noche, un educador por cada turno en el centro de atención imediata y una persona en el registro de cada uno de los centro de servicios sociales comunitarios repartidos por Tabernas, Alhama de Almería, Benahadux, Cantoria, Abrucena, Turre, La Mojonera, Berja, Albox, Olula del Río, Vélez-Rubio y Vera. A ellos, se une la presencia de un subalterno en el turno de mañana del Servicio Provincial de Drogodependencias.

MOVILIZACIONES

Los actos y movilizaciones en Almería arrancarán a las 8,00 horas con una concentración convocada por el movimiento Acampada Almería por el Derecho a la Vivienda en la zona de Las Almadrabillas, bajo el Cable Inglés y junto a la escultura de La Ballena, la cual se sumará a la manifestación que Ustea desarrollará en la Rambla Federico García Lorca, a la altura del IES Celia Viañas, en defensa de la educación pública a las 8,50 horas.

A las 10,00 horas, el sindicato CGT también promueve una manifestación que partirá desde la estación intermodal de la capital rumbo al Mercado Central, mientras que, de forma paralela, arrancará desde el Auditorio Maestro Padilla de Almería una caravana de vehículos impulsada por UGT y CCOO que recorrerá la ciudad.

Las concentraciones también se desarrollarán a partir de las 11,30 horas en la Plaza Juan Cassinello, de la mano de Ustea en defensa de la educación pública, y a las 12,00 horas en la Plaza de San Sebastián, bajo convocatoria de CGT. Ambas están apoyadas por el movimiento de Acampada Almería.

Las manifestaciones continuará a partir de las 13,45 horas, cuando arranque la primera marcha a pie en la ciudad desde la biblioteca municipal José María Artero con dirección a las Almadrabillas por el carril ascendente de la Rambla Federico García Lorca. A las 17,45 horas, se iniciará desde la Plaza de las Velas la segunda manifestación, organizada por UGT y CCOO que finalizará en el Anfiteatro de la Rambla.

Fuera de la capital, el sindicato SOC-SAT ha convocado también una manifestación de 11,00 a 14,30 horas en Níjar, que arrancarán en Carretera de las Negras, y finalizará junto a la Iglesia de San Isidro. La misma organización sindical prevé una segunda marcha en El Ejido, entre las 19,00 y las 22,00 horas, que comenzará en el Bulevar en esquina con calle Manolo Escobar para finalizar en la calle Cervantes en cruce con Octavio Augusto.