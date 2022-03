Transportistas y pescadores mantienen sus protestas con una concentración frente a la Subdelegación de Almería

ALMERÍA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Transportistas y pescadores se ha concentrado este jueves frente a la sede de la Subdelegación de Gobierno de Almería como parte de las protestas que mantienen desde hace días ante el incremento de costes de su actividad derivados fundamentalmente del aumento del precio de la energía, ante lo que han reclamado soluciones "urgentes".

A la concentración, en la que han participado en torno a 180 personas sin incidentes según los datos de la propia Subdelegación, han asistido representantes de la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional en Almería, quienes han exigido que se les tenga en cuenta a la hora de abordar sus preocupaciones en la mesa de negociación.

"No están sentados los que tienen que estar", ha explicado en representación del colectivo Silvia Gómez, quien además ha criticado las "trabas" que sufren para manifestarse. "Cortan un Madrid y hale, superguay, y a nosotros nos tachan de mala gente, delincuentes, de ultraderecha, cuando aquí, ya lo he dicho en otras ocasiones, somos padres de familia que trabajamos y que al final de mes no nos salen las cuentas", ha criticado.

En este sentido, ha apuntado que el sector acudirá este viernes a Madrid para continuar con las protestas si bien ha reconocido que algunos compañeros sufren dificultades económicas para mantener los paros. "Prefiero quedarme en casa y no ganar dinero, pero por lo menos estoy en mi casa tocándome los cataplines, porque estar trabajando para tener más ruina es triste", ha dicho.

Gómez ha incidido en que los problemas del colectivo van más allá de los precios de los carburantes "que se han puesto por las nubes" puesto que hay otras reivindicaciones, ya que los transportistas necesitan "reglamentos constituidos que tengan sus puntos bien aclarados". "No tienen derecho ni a ponerse malos, no se reconocen enfermedades profesionales, sitios para estar seguros para sus descansos, nada", se ha quejado.

Al acto también ha asistido la presidenta de Asopesca en Almería, María de los Ángeles Cayuela, quien ha reclamado "más concreción" en las medidas abordadas por el sector con el Ministerio de Agricultura y Pesca y que, previsiblemente, se articularán mediante un Real Decreto el próximo 29 de marzo.

"Aplaudimos el esfuerzo del ministro pero la situación es muy penosa y queremos concreciones, en qué van a consistir las ayudas, pero no de forma tan genérica como ayer nos dio la impresión, en qué consistía pero de verdad".

La representante del sector pesquero ha apuntado que tras varios días de amarre en los puertos andaluces la jornada de este jueves se ha presentado desigual en cuanto a su seguimiento, aunque ha mostrado su apoyo al sector del transporte puesto que son "aliados", ha dicho.