Trasladan en helicóptero a Sevilla a cuatro heridos graves del incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Traslado a Sevilla en helicóptero de heridos del incendio forestal de Los Gallardos (Almería). - EUROPA PRESS

TURRE (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha evacuado en helicópteros al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a cuatro personas heridas de gravedad en el incendio forestal declarado este pasado jueves, 9 de julio, en la localidad de Los Gallardos, en la provincia de Almería, que ha causado al menos doce fallecimientos.

Así lo ha indicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a preguntas de los periodistas en una atención a medios de comunicación este viernes desde el puesto de mando avanzado que se ha instalado en el parque de bomberos de Turre (Almería) para coordinar las labores de extinción y protección derivadas de este incendio.

El presidente ha indicado que cuatro de los heridos "más graves" que ha ocasionado este incendio "han sido trasladados a través de helicópteros del Servicio Andaluz de Salud, y están en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío" de Sevilla.

Moreno ha precisado que "en algunos casos" estas personas presentan heridas "muy extensas y, por tanto, van a necesitar una recuperación lenta", tras lo que ha advertido de que "las primeras 24 ó 48 horas son determinantes para la viabilidad vital".

"Esperamos que vayan evolucionando" a mejor, ha venido a desear el presidente de la Junta, que ha precisado que hay "otros cuatro heridos también de otras intensidades" que sufren igualmente quemaduras como consecuencia de este incendio.

El presidente ha señalado que en los incendios como éste "el humo asfixia a muchas personas", y es uno de los dos principales causantes de fallecimientos junto con "las llamas". De hecho, ha puesto de relieve que, en "muchos" casos, las personas "mueren incluso antes de que las llamas les lleguen, porque el humo cuando es intenso termina por asfixiarlos".