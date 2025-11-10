Trasladan al hospital a un hombre tras precipitarse accidentalmente desde un tercer piso en Almería

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 42 años de edad ha ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras precipitarse accidentalmente desde un tercer piso de la calle Molino de Almería durante la tarde de este domingo.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar sobre las 16,30 horas cuando se recibió un aviso en el que se alertaba que el varón había caído por una ventana.

Así, se dio aviso a Policía Nacional, Policía Local y 061, que se desplazaron a la zona y estabilizaron al herido en el lugar de los hechos dado que presentaba heridas en la cabeza. Acto seguido, fue evacuado al hospital para una exploración más exhaustiva sin que se tema por su vida.