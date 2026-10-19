Tres detenidos por un cultivo de 3.300 plantas de marihuana en un invernadero de Matagorda (Almería)

Invernadero con marihuana en Matagorda, en El Ejido (Almería). - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres varones de 18, 48 y 55 años de edad acusados de sostener un cultivo con 3.300 plantas de marihuana en un invernadero situado en Matagorda, en El Ejido (Almería).

Según ha indicado la Comisaría en una nota, entre los detenidos, a los que se les atribuye un delito contra la salud pública, se encuentra el propietario de la finca, al que además se ha acusado de un delito de defraudación de fluido eléctrico.

En el interior del invernadero, los policías localizaron 3.300 plantas de marihuana que alcanzaban aproximadamente los dos metros de altura y arrojaron un peso bruto total de 2.016 kilogramos.

Según las pesquisas, uno de los arrestados era el propietario de la parcela, mientras que los otros dos participaban en las labores de cultivo y mantenimiento de la plantación, que se servía de enganches irregulares a la red eléctrica.

Sobre el propietario de la finca pesaba, además, una orden judicial de búsqueda, detención y personación por otro procedimiento relacionado con un delito contra la salud pública.

La investigación, desarrollada por la Udyco de Almería, se inició tras obtener indicios de que un invernadero de esta barriada se utilizaba para el cultivo de marihuana. Las gestiones realizadas entre agosto y octubre permitieron confirmar la existencia de la plantación y determinar la presunta vinculación de los investigados con esta actividad.

Una vez reunidos los indicios, los investigadores solicitaron autorización judicial para registrar tanto la finca como la vivienda de uno de los implicados. Las entradas y registros fueron autorizadas por la Plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido y se practicaron el pasado 8 de octubre.

El dispositivo contó con la participación de agentes de Udyco y de la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría de El Ejido, así como con la colaboración del Grupo Operativo de la Policía Local.

Los tres arrestados cuentan con antecedentes policiales, entre ellos por elaboración o tráfico de drogas en el caso de dos de los implicados. Todos fueron puestos a disposición judicial junto con las diligencias.