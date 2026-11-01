El Tribunal Supremo confirma 21 años de cárcel al autor del asesinato machista de Almería en 2023

Sede del Tribunal Supremo. - Eduardo Parra - Europa Press

ALMERÍA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha ratificado la pena de 21 años y tres meses de prisión para Youssef J. por el asesinato machista de su esposa Zhour B. en su vivienda de la calle Galera, en el barrio de Pescadería de Almería, delante de sus hijos: dos de ellos de 9 y 8 años de edad y un tercero de apenas cuatro meses que la mujer sostenía en el momento del crimen, en agosto de 2023.

El Alto Tribunal ha desestimado los cuatro motivos de casación planteados por la defensa del condenado y confirma que hubo "alevosía" en el ataque a cuchilladas que acabó con la vida de la mujer, ya que se produjo de manera sorpresiva mientras la víctima amamantaba al bebé con un biberón en la cocina de la vivienda.

La Sala mantiene los hechos que declaró probados un tribunal de jurado, el cual constató la conducta de "aislamiento", "celopatía" y "dominio" al que el acusado había sometido a su esposa, por lo que se aplicó la agravante de género a la hora de fijar la pena que ya rebajó en un año y tres meses el TSJA al eliminar el ensañamiento.

Asimismo, avala la postura del jurado popular a la hora de rechazar que existiera algún tipo de confesión de los hechos por parte del condenado, toda vez que rechaza la aportación de documentos sin relevancia casacional con los que la defensa trató de demostrar que la víctima habría tratado de defenderse y, de este modo, revertir la alevosía.

El hombre fue condenado por un delito de asesinato con las agravantes de género y parentesco tras el veredicto unánime de un tribunal de jurado, el cual señaló que el acusado se había obsesionado con que la víctima "le era infiel", "le iba a denunciar para quedarse con la casa" y "lo iba a meter en prisión", lo que le llevó a degollarla en la cocina cuando ella le daba el biberón a su bebé.

La sentencia recoge que, debido a sus obsesiones, durante los últimos meses de convivencia el acusado había conminado a la mujer a que "cerrara las ventanas de la casa", toda vez que le "prohibió abrirlas". Tampoco habló de existencia de la su mujer con su jefe, lo que el tribunal advirtió como una señal de "manifestación de desprecio a su condición de mujer".

Así, en la tarde del 7 de agosto de 2023 cuando la mujer estaba en la cocina dando de comer a su bebé, el hombre entró en la estancia y agarró un cuchillo de 23 centímetros con el que "de forma repentina e inesperada" la degolló. La víctima no tuvo "posibilidad de defensa o reacción alguna" al no esperar el ataque.

La situación hizo que fueran los hijos pequeños de la pareja los que salieran corriendo de casa para solicitar ayuda a los vecinos, quienes alertaron a los servicios de emergencia. La Policía Nacional, al llegar a la vivienda, encontró al acusado con el bebé en brazos, el cual entregó a los agentes antes de ser arrestado.

El jurado rechazó aplicar algún tipo de atenuante por confesión pese a que el hombre --que en el juicio indicó no recordar nada de lo sucedido-- se atribuyó la autoría del crimen, ya que durante la investigación no se mostró colaborativo, toda vez que su confesión "no aportó nada significativo" al ser sorprendido en el lugar del crimen con restos de sangre y junto al cuerpo de la víctima.

La sentencia de origen también fijaba una indemnización de 600.000 euros para los tres hijos de la víctima así como otra de 100.00 euros para los padres de la mujer. En este sentido, estima el "inmenso dolor" sufrido ante una pérdida "de difícil cálculo e irreparable".

El teléfono 016 es el número de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial para las víctimas de violencia contra las mujeres y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 53 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.