La UAL adjudica la obra de reforma y ampliación de su edificio en el Paseo de Almería

Edificio de la UAL en el Paseo de Almería - UAL

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha resuelto esta misma mañana el concurso de licitación del edificio que tiene cedido en el Paseo de Almería, que ha ganado la empresa Zima Desarrollos Integrales, por un importe de 1,7 millones de euros. El contrato prevé un año de duración de los trabajos, plazo que comenzará a contar a partir de la firma del acta de replanteo.

Así lo ha confirmado la UAL en un comunicado, misma vez que ha indicado que el proyecto consiste en una "reforma integral y modernización del inmueble, que data del año 1910 y cuyo estado actual exige una profunda renovación arquitectónica y funcional".

La obra va a conectar las cuatro plantas del edificio y se van a mantener tanto la fachada como la escalera principal, dos salas de la primera planta. Por su parte, la fachada, de inspiración neoclásica y catalogada como BIC, ya fue rehabilitada en el año 2025, por lo que no será objeto de actuación ahora.

De acuerdo con el proyecto, la reforma convertirá la planta baja en un espacio diáfano en el que se creará una zona de exposiciones y una futura tienda de la Universidad de Almería. La primera planta contará con un despacho para funciones institucionales y una sala de juntas, sala de prensa, una sala de entrevistas y también una sala de hologramas que está diseñada para poder conectar con una sala dentro del edificio de gobierno del campus.

En la segunda planta se ha previsto una gran sala de grados, una sala de telecomunicaciones para videoconferencias y otra de audiovisuales. Finalmente, en la tercera y última planta está proyectada una zona de esparcimiento con acceso directo a la terraza.

Si bien la remodelación física de los espacios del edificio está definida en el proyecto que salió a licitación, los usos que se les dará en el futuro aún se están definiendo y tendrán en cuenta las sugerencias que puedan aportar tanto la comunidad universitaria como los representantes del tejido social y económico de Almería, en un proceso participativo abierto.