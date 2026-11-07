UAL y ministerio de Defensa invitan a conocer los nuevos proyectos de investigación en la Antártida

Imagen de la Jornada. - UAL

ALMERÍA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) 'Hespérides', principal barco de investigación oceanográfica y polar de la Armada Española, zarpará virtualmente desde la Universidad de Almería (UAL) hacia el continente helado, en concreto hacia la Base 'Gabriel de Castilla'. Lo hará el próximo martes, día 10 de noviembre, en el marco de una actividad del máximo interés organizada de manera conjunta entre la Universidad de Almería y el Ministerio de Defensa, bajo el título 'Jornada Científica Ciencia en la Antártida (Campaña 2026/27)'.

Así, dará comienzo a las 11,00 horas, se extenderá hasta las 13,15 y podrá seguirse en el doble formato presencial y online en la web, donde puede encontrarse toda la información y también el enlace del formulario de inscripción gratuita, que permanece abierto, tal y como ha destacado la Universidad en una nota de prensa.

Tendrá lugar en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con emisión en directo a través del canal de YouTube de la UAL. La presentación institucional contará con el rector, José J. Céspedes, junto al secretario técnico del Comité Polar Español, Fernando Bohoyo, y al subdelegado de Defensa en Almería, José Manuel Lupiani.

Tras esta apertura, se van a ofrecer todos los detalles sobre los proyectos de investigación que se llevarán a cabo en la Antártida durante la campaña 2026/27. De ellos se encargarán el Comité Polar Español y la Agencia Estatal de Investigación.

Después de estas exposiciones, el comandante del 'Hespérides' y el jefe de la Base Antártica del Ejército de Tierra 'Gabriel de Castilla' expondrán cómo realizan su apoyo, durante cuatro meses de intensa actividad, a la acción científica en la Antártida. Así, a partir de las 11,15 horas tomará la palabra Silvia González, coordinadora de Investigación Polar (CTM-POL) de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Se encargará de situar el marco general de la labor científica española en el continente helado y dar una visión general sobre los objetivos perseguidos en el catálogo de proyectos de investigación en la referida Campaña Antártica 2026/2027. Sobre las 11,45 horas se conocerá la labor de la Armada en la Antártida, explicada por el capitán de fragata Balbino López, comandante del BIO 'Hespérides'.

A las 12,30 horas se detallará el apoyo del Ejército de Tierra a la Ciencia Antártica, ello de la mano de Emilio Arias, comandante del Ejército de Tierra y jefe de la Base Antártica 'Gabriel de Castilla'.

Aproximadamente a las 13,15 horas se tiene prevista la clausura de un evento del máximo interés para la comunidad científica y la sociedad en general. Se trata de "un importante paso más en la fructífera relación establecida entre la Universidad de Almería, a través del Vicerrectorado de Postgrado y Relaciones Instituciones, y el Ministerio de Defensa".

La Antártida, como nexo de unión en varias ocasiones entre las dos partes, ha dado lugar y sigue facilitando un conocimiento más profundo sobre las aportaciones clave para la humanidad que la investigación científica española realiza en ese continente. "Esta importante labor no podría realizarse sin el apoyo y la participación de las Fuerzas Armadas Españolas, determinante para el avance científico".

Cabe recordar que la UAL y el Ministerio de Defensa, se han aliado para alcanzar al público más joven, despertando vocaciones científicas entre el alumnado de los centros educativos de la provincia con el proyecto 'Descubriendo la Antártida', destinado a estudiantes de 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato. A esta iniciativa se ha sumado la Junta de Andalucía.