La UAL reunirá a empresas para diseñar el futuro de una unidad de formación en bioeconomía circular

Archivo - Imagen de archivo de una actividad formativa en EmprendeUAL, el espacio de emprendimiento de la Universidad de Almería. - UAL - Archivo

ALMERÍA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería celebrará el próximo 26 de noviembre la jornada participativa 'Construyendo juntos el futuro de la bioeconomía circular', un encuentro Universidad-Empresa orientado a conectar la enseñanza universitaria con las demandas del sector productivo. La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo GreenSTEM (STEM Entrepreneurship for Green Circular Economy).

Según ha destacado la universidad en una nota de prensa, el objetivo central de la jornada es implicar activamente a los representantes empresariales en el diseño de una nueva unidad de formación y transferencia en bioeconomía circular impulsada por la UAL. A través de esta unidad se pretende fomentar la innovación y acelerar la transferencia de conocimiento práctico e investigaciones entre la universidad y el ecosistema empresarial.

Durante la actividad, los asistentes trabajarán en mesas de discusión reducidas para identificar los perfiles profesionales con mayor demanda, definir las competencias clave que deben reforzarse en los futuros egresados y plantear actividades formativas y de transferencia útiles para el tejido empresarial. Las conclusiones extraídas serán la base para diseñar las actuaciones de la nueva unidad.

Esta actividad forma parte de las actuaciones de GreenSTEM, un proyecto europeo que busca fortalecer las capacidades de innovación y emprendimiento en disciplinas científicas y tecnológicas, promoviendo el desarrollo de soluciones vinculadas a la economía circular y la sostenibilidad.

Entre sus ámbitos de actuación se encuentran la valorización de residuos agroalimentarios, el desarrollo de modelos de negocio sostenibles y la transferencia de resultados de investigación al mercado. GreenSTEM es un proyecto financiado en el marco de la iniciativa EIT Higher Education Initiative, con el apoyo de EIT Food y la coordinación de EIT Raw Materials.

Está liderado por la Universidad de Sakarya (Turquía) y cuenta con la participación de la Universidad de Almería y otras entidades europeas. Su finalidad es fortalecer la capacidad de las instituciones de educación superior para impulsar la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento en ámbitos relacionados con la economía circular verde.

El encuentro tendrá lugar en la sede de EmprendeUAL, ubicada en la planta baja de la Casa del Estudiante (Edificio CAE), junto a la cafetería, en horario de 9,30 a 12,30 horas. Además, la jornada incluirá un desayuno de trabajo para los participantes.

Debido a que el aforo es limitado para garantizar el trabajo dinámico en grupos reducidos, las personas interesadas deben realizar confirmación previa. Las empresas tienen plazo para confirmar su asistencia hasta el 16 de noviembre.

El evento cuenta con la colaboración de EmprendeUAL, el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) y la red europea de universidades UNIgreen.