La UD Almería inicia las obras para modernizar el estadio y ampliar su aforo a 26.403 espectadores

Una excavadora, durante el inicio de las obras de la segunda fase de transformación del UDA Stadium-Juegos Mediterráneos, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Deportiva Almería ha presentado este martes el inicio de las obras de la segunda fase de transformación del UDA Stadium-Juegos Mediterráneos, un proyecto respaldado por el Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial que supondrá una inversión de 15 millones de euros y permitirá ampliar el aforo desde los 18.335 asientos actuales hasta los 26.403 espectadores.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el club prevé culminar la remodelación del estadio y convertirlo en un recinto "cinco estrellas", con el objetivo de que las obras finalicen en septiembre de 2027.

La segunda fase incluye actuaciones destinadas a acercar las gradas al terreno de juego, mejorar la accesibilidad, renovar diferentes espacios y adaptar el estadio a las necesidades actuales, con el fin de consolidarlo como una infraestructura "moderna, funcional y preparada para acoger grandes acontecimientos deportivos".

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa María Cabrera, y el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro, han acompañado al club en la presentación de un proyecto que la edil ha calificado como "estratégico para la ciudad".

Cabrera ha señalado que el comienzo de los trabajos trasciende la propia remodelación del estadio. "Lo que arranca aquí no es únicamente la segunda fase de la transformación de un estadio; es la consolidación de un proyecto de ciudad que mira al futuro con ambición, confianza y visión estratégica", ha manifestado.

La concejala ha destacado que la UD Almería ha demostrado durante los últimos meses "algo que va mucho más allá del fútbol", al unir a miles de personas, con independencia de su edad, profesión o forma de entender la vida, en torno al mismo escudo. "Por eso, cuando hablamos de la UD Almería, hablamos también de cohesión social, de sentimiento de pertenencia y de orgullo de ciudad", ha añadido Cabrera.

Por su parte, el director de Infraestructuras de la UD Almería, Juanjo Rodríguez, ha explicado que las obras permitirán reducir la distancia entre las gradas y el terreno de juego hasta los siete metros desde Preferencia y los ocho metros desde los fondos.

Rodríguez ha indicado que el terreno de juego se rebajará seis metros, que se sumarán a los cinco metros de desnivel que presenta actualmente respecto al nivel del suelo, hasta alcanzar los once metros previstos en el proyecto. Asimismo, ha recordado que la obra tendrá un plazo de ejecución de entre 15 y 16 meses. "Los primeros once meses han empezado ya", ha señalado.

Desde la entidad han explicado que la opción escogida busca evitar los desplazamientos de la afición a otras ciudades durante la ejecución de los trabajos.

"Considerábamos que no era lo más deseado por parte de nuestra gente tener que desplazarse durante varios partidos de fútbol a Granada o a Málaga para ver a su equipo. Por eso ahora empezamos con unas obras que nos permitirán, el 6 de junio de 2027, si no hay playoff, afrontar la última etapa", han añadido desde el club.

El acto ha contado también con la presencia del consejero delegado de la Unión Deportiva Almería, Mohamed El Assy, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Almería, Juan José Alonso, el vicepresidente de la Diputación de Almería Álvaro Izquierdo, y la presidenta de la Federación de Peñas de la UD Almería, Mónica Ruiz.

Además, han asistido los directores generales de Albaida y Rialsa, Juan Antonio Manrique y Álvaro Ferreras, respectivamente, cuyas empresas, constituidas en una unión temporal de empresas, ejecutarán las obras.