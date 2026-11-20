Archivo - Una trabajadora del manipulado envasa berenjenas en una comercializadora agrícola. - HORTYFRUTA - Archivo

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO de Almería han alcanzado este viernes un preacuerdo sobre el bloque económico del Convenio Colectivo del Manipulado y Envasado de Frutas y Hortalizas de la provincia, que desbloquea el último punto pendiente tras más de dos años y medio de "intensas y complejas negociaciones".

El pacto, alcanzado con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), deberá ser ratificado por los delegados sindicales antes de la firma definitiva, prevista para el próximo 27 de noviembre.

El preacuerdo ha sido suscrito por ambas organizaciones sindicales junto con los delegados que integran la Mesa de Negociación. Según han informado UGT y CCOO en una nota conjunta, el desbloqueo de la parte salarial y económica ha sido posible "gracias a la firmeza de la representación legal de las personas trabajadoras".

Ambas organizaciones han calificado el preacuerdo de "histórico", al considerar que permitirá "dignificar las condiciones laborales" de uno de los "sectores fundamentales" para la economía almeriense y poner fin a un "largo periodo de incertidumbre para decenas de miles de trabajadores".

UGT y CCOO convocarán la próxima semana una asamblea de delegados sindicales en la que trasladarán el contenido íntegro de los compromisos alcanzados para su valoración y aprobación. Una vez que la asamblea dé su visto bueno, las partes procederán a la redacción final del texto articulado del convenio.