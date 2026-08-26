UGT insiste en que abandonará las mesas de negociación si el Gobierno no aprueba en septiembre el registro horario

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este miércoles que el sindicato dejará de participar en las mesas de negociación si el Gobierno no aprueba en las próximas semanas el decreto ley de control horario después de que la aprobación de la normativa quedara aplazada en el mes de julio.

"O antes de que acabe este mes el Consejo de Ministros aprueba el decreto ley de control horario, o no vamos a participar en las mesas de negociación", ha atajado Álvarez a preguntas de los medio en Almería antes de matizar que la próxima reunión no tendrá lugar hasta el próximo 2 de septiembre, fecha en la que espera que se abra "esa perspectiva" y se ponga "en camino" el real decreto.

El representante sindical ha recordado que existe un acuerdo firmado con el Ejecutivo, si bien ha admitido que los mismos no tienen "mucho sentido" si "la práctica no se están poniendo en marcha", por lo que de ser así dejarían de participar en las mesas de negociación.

Cabe recordar que los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Economía, Comercio y Empresa alcanzaron un acuerdo para tramitar el registro horario en septiembre en lugar de llevarlo a Consejo de Ministros antes de las vacaciones, tal y como estaba previsto.

Los representantes ministeriales alcanzaron dicho acuerdo pese al "ultimátum" lanzado en julio por los sindicatos CCOO y UGT para que el Gobierno sacara adelante la norma antes del 31 de julio o no participarían en futuros acuerdos que después no se materializan.

A finales del pasado mes de marzo, el Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable a la reforma del registro horario impulsada por el Ministerio de Trabajo, con la que el Departamento dirigido por Yolanda Díaz pretende modificar el control de las horas de trabajo para evitar que se manipulen y para que la Inspección pueda hacer comprobaciones en remoto.

El proyecto de Real Decreto del registro horario llegó al Consejo de Estado a finales de febrero con tramitación urgente, por lo que este órgano consultivo del Gobierno, cuyos dictámenes no son vinculantes en la mayoría de los casos, debía emitir su informe con prontitud. Dicho dictamen se conoció el pasado 23 de marzo.

El Consejo de Estado se mostró contrario a la aprobación del Real Decreto de reforma del registro horario, una iniciativa que formaba parte inicialmente del proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, por la falta de adecuación por sectores del nuevo registro, la carga extra que supondría para las pymes, así como por la decisión de aprobar el proyecto vía Real Decreto y no con una norma con rango de ley.

Asimismo, el dictamen del Consejo de Estado rechazaba el nuevo registro horario tras criticar los ministerios de Economía y de Función Pública varios elementos del proyecto.