Unicaja impulsa junto con la Federación Provincial de Comercio un estudio para analizar el comercio de Almería

El director territorial de Andalucía Oriental Unicaja, Juan Cayuela, y, el presidente de la Federación de Comercio de la provincia de Almería, Javier Moya. - UNICAJA

ALMERÍA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha impulsado, junto con la Federación de Comercio de la provincia de Almería, miembro de la Confederación Empresarial Asempal, un estudio para analizar el comercio almeriense y celebrará unas jornadas para dar difusión, formación y concienciación al sector de la situación actual y sus posibilidades de mejora. Para este fin, ambas entidades han firmado un convenio, representadas, por parte de Unicaja, por el director territorial de Andalucía Oriental, Juan Cayuela, y, por parte de la Federación de Comercio de la provincia de Almería, su presidente, Javier Moya.

Según ha informado la entidad en una nota, el objetivo principal del estudio, que se desarrollará junto con la Universidad de Almería, es el de generar conocimiento técnico, actualizado y territorializado, sobre el comercio minorista con el fin de "facilitar la toma de decisiones, públicas y privadas, coordinadas y ajustadas a la realidad local", además de "activar procesos de participación, formación y orientación práctica para el comercio local".

Las conclusiones serán presentadas en unas jornadas, con las que se pretenden mejorar el conocimiento técnico sobre el comercio minorista en la provincia de Almería, proporcionando datos clave que permitan planificar y justificar políticas comerciales más eficaces. Asimismo, otra finalidad es fortalecer el papel de las asociaciones empresariales como intermediarias, impulsar la coordinación entre los distintos agentes económicos, fomentar la formación y capacitación del sector, y contribuir a la sostenibilidad y adaptación del comercio tradicional ante los nuevos retos del entorno.

Por otro lado, este acuerdo se engloba dentro del "apoyo que Unicaja presta al tejido empresarial y al comercio", en "su interés por favorecer y facilitar el desarrollo económico de su ámbito de actuación" y, en concreto, de Almería y su provincia, una de las principales zonas de actuación de la entidad, has señalado la empresa.

La apuesta por las pymes y los autónomos se enmarca en su actividad como entidad financiera enfocada en el negocio de banca minorista y de proximidad. De hecho, ha apuntado Unicaja, estos profesionales continúan siendo "claves en su política de financiación como colectivos determinantes para la dinamización de la economía".

En cuanto a la Federación de Comercio de la provincia de Almería, es la organización sectorial del comercio, miembro de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), que agrupa tanto a empresas dedicadas al comercio como asociaciones sectoriales y territoriales que integran comerciantes.

Constituida en el año 1991, su labor se centra en representar y defender los intereses del comercio, coordinar la actuación conjunta de sus miembros y ofrecer servicios de información, asesoramiento y formación que contribuyan a fortalecer y mejorar la actividad comercial en el territorio.