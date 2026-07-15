Unicaja ofrece una línea de financiación al 0% a clientes afectados por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Archivo - Unicaja e Ibercaja llaman a la desregularización del sector y a valorar el efecto competitivo de las normas - UNICAJA - Archivo

ALMERÍA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto en marcha una línea extraordinaria de financiación al 0% dirigida a los clientes afectados por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha tenido un impacto relevante sobre el entorno, viviendas y actividad económica local. La entidad articula así una respuesta orientada a aportar liquidez inmediata y facilitar la recuperación. La iniciativa se dirige a familias, autónomos, pymes, agricultores y ganaderos de la zona, y se estructura en dos productos complementarios.

Según ha detallado Unicaja en una nota, por un lado, ofrece un préstamo para rehabilitación y reposición de activos, destinado a reparar o sustituir bienes personales y productivos (viviendas, explotaciones agrarias, vehículos, entre otros), con financiación de hasta el 80% del proyecto y plazos de devolución de hasta cinco años. Por otro lado, ofrece un préstamo de anticipo de indemnización, que permite adelantar compensaciones del Consorcio de Compensación de Seguros o de las aseguradoras, con cobertura de hasta el 90% del valor del siniestro y un plazo de hasta doce meses, ampliable si el pago no se hubiera materializado.

El objetivo es facilitar liquidez inmediata para la recuperación de viviendas, explotaciones y actividad empresarial, así como anticipar cobros de indemnizaciones. Ambas líneas se ofrecen sin intereses, ni comisiones (estudio, apertura, cancelación y entrega a cuenta) y con flexibilidad en plazos y amortización.

Asimismo, los clientes ubicados en la zona afectada pueden tramitar su solicitud en cualquier oficina de Unicaja, donde un gestor especializado evaluará cada caso de forma individual. Esta iniciativa se enmarca en los protocolos de actuación de Unicaja ante situaciones de emergencia, con el foco en acelerar la recuperación y contribuir a la continuidad del tejido económico local. Unicaja ya aplicó esquemas similares tras la Dana de 2024 y los incendios de 2025.