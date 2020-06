Unidas Podemos pide al Gobierno la "suspensión cautelar" del proyecto de hotel con piscina en Genoveses (Almería)

ALMERÍA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha pedido al Gobierno la "suspensión cautelar" del proyecto de hotel de cuatro estrellas, 30 habitaciones y piscina autorizado medioambientalmente por la Junta de Andalucía en la Bahía de Genoveses, en el parque natural de Cabo de Gata- Níjar (Almería).

El diputado ecologista Juantxo López de Uralde ha considerado que la actuación es una "barbaridad" y una "demostración más de las intenciones del Gobierno andaluz de sustentar la recuperación económica en el ladrillo y el turismo, a costa del medio ambiente".

López de Uralde, quien ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados al respecto, ha cuestionado "la compatibilidad" de este proyecto con las" necesidades económicas, sociales y medioambientales de España en el contexto de una recuperación verde, y dentro del marco de la futura ley de cambio climático".

En esta línea, ha manifestado su "preocupación" por la protección del parque natural Cabo de Gata-Níjar, y otros entornos naturales del litoral andaluz, tras la aprobación del decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía.

Por eso, el Grupo Confederal ha reclamado al Gobierno "la suspensión cautelar" del proyecto del Cortijo Las Chiqueras, y "futuros proyectos urbanísticos con claro impacto medioambiental, por sus implicaciones sobre la conservación del litoral".

"La salida de esta crisis no puede ser una excusa para volver a desregular a costa del medio ambiente para promover el mismo modelo de desarrollo que nos ha traído hasta aquí", ha señalado López de Uralde, quien ha abogado "una salida verde de la crisis, la única posible para no dejar a nadie atrás, porque es en los sectores verdes de la economía donde están los mayores yacimientos de empleo, pero también, la única posible para no llevar al límite nuestra salud ni la de nuestro entorno".

López de Uralde ha señalado que cuando "hay que elegir entre el interés económico y el interés general, que en este caso es la protección del medio ambiente, las derechas siempre lo tienen claro: prima el lucro a costa del patrimonio natural".

"El Gobierno del PP-Ciudadanos-Vox no disimula su apego al ladrillo, y ya estamos viendo cuáles son las consecuencias de su decreto para reducir la protección ambiental en leyes dirigidas a facilitar el urbanismo", ha concluido.