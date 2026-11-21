Hackathon celebrado en el campus de la Universidad de Almería desde el vierens, 20 de noviembre hasta el domingo 22. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El campus de la Universidad de Almería (UAL) está acogiendo de viernes a domingo el denominado 'Hackathon UAL para el Desarrollo del Interior'. Esta iniciativa, propuesta por la Diputación de Almería bajo el lema 'Ideas hoy, pueblos vivos mañana', reúne a 33 estudiantes universitarios distribuidos en siete equipos multidisciplinares para diseñar herramientas digitales aplicables a los municipios de la Mancomunidad para el Desarrollo de los Pueblos del Interior.

Según ha precisado la institución académica en una nota, las localidades beneficiarias serán Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Lucainena de las Torres, Senés, Tahal, Turrillas, Uleila del Campo y Velefique.

Durante todo el fin de semana, los participantes trabajan en la creación de prototipos funcionales para resolver dos retos concretos centrados en la revitalización socioeconómica y la modernización de los servicios públicos locales.

El primero se llama 'Reactiva tu pueblo: comercio y turismo inteligente'. Consiste en diseñar una plataforma que conecte a los negocios locales, ayuntamientos, asociaciones, monitores y ciudadanía para dinamizar la vida económica, social y turística de estos pueblos del interior.

Entre sus funcionalidades, la herramienta deberá permitir a los comerciantes publicar ofertas, promociones y novedades, mediante WhatsApp o panel web, integrar un calendario unificado de actividades culturales, deportivas y turísticas con sistema de moderación y facilitar a vecinos y visitantes descubrir planes, gastronomía o rutas según sus intereses, fechas y ubicación mediante mapas interactivos.

El segundo se llama 'Tu Ayuntamiento, a un mensaje'. Tiene como objetivo acercar la administración local a la ciudadanía de forma sencilla, rápida y accesible a través de un asistente virtual en WhatsApp o web.

La solución deberá responder consultas sobre los trámites, los horarios, los servicios municipales o las noticias, así como permitir a los vecinos notificar incidencias producidas en la vía pública, como alumbrado, limpieza, averías o baches, adjuntando texto, fotografías y ubicación. Además, tiene que incorporar sistemas de clasificación automática por tipo y urgencia mediante reglas o Inteligencia Artificial junto a un panel de gestión para el seguimiento municipal.

El sistema consiste en tres días de trabajo intensivo en el campus de la UAL, desde el mediodía del viernes día 20 hasta el mediodía del domingo día 22. Tras la acreditación de los participantes se ha llevado a cabo una bienvenida oficial, protagonizada por el director del Secretariado de Smart Campus, José Domingo Álvarez, del Vicerrectorado de Trasformación Digital e Infraestructuras de la UAL, y su equipo de trabajo.

Al hilo, ha agradecido a la Diputación Provincial de Almería su interés de contar con la UAL para ofrecer una serie de soluciones a problemas reales de la población. El origen se sitúa en que "desde hace un par de años estamos organizando unos cursos de IA para llevar esa tecnología al alumnado, y a los mejores de cada curso los estamos seleccionando para competir en un hackathon en Madrid, donde grandes empresas proponen retos para que los estudiantes los solucionen o los resuelvan". Asimismo, los equipos de la UAL "han tenido muy buenos resultados".

A partir de ahí, "eso animó a la Diputación para impulsar ese mismo tipo de evento, que no deja de ser un concurso que propone retos que los participantes tienen que resolver mediante inteligencia artificial".

Así, ha explicado que la Diputación "quiere enfocar ese hackathon cada año a una mancomunidad distinta de la provincia, que ese territorio proponga necesidades que tenga y que los alumnos busquen solucionarlas". De este modo, "tiene vocación de continuidad para años posteriores", llegando poco a poco hasta toda la provincia.

La formación a la que se ha referido Álvarez "está abierta a todas las titulaciones" si bien "obviamente hay algunas que tienen más preferencia, que son las de la Escuela Superior de Ingeniería y las de la Facultad de Ciencias Experimentales, que son más afines a este tipo de retos, si bien la IA es ahora mismo una herramienta transversal que todo el mundo sabe utilizar y todos los alumnos de la UAL se pueden inscribir".

En representación de los participantes, Carmen Zaragoza, de cuarto curso de Ingeniería Informática, ha explicado que a ella y a su equipo les gusto "bastante" la iniciativa "porque se centraba en los pueblos pequeños de Almería, que tienen menos acceso que la ciudad a la tecnología". Valoraron que "es algo que podemos ver que funciona de verdad y que daremos soluciones para mejorar la vida de sus ciudadanos".

Como ejemplo, "en el reto al que nos hemos apuntado nos centramos en la gente mayor, que tiene más dificultad a la hora de comunicarse con el ayuntamiento, por ejemplo, y creemos que se puede hacer algo con la tecnología que hay hoy en día y que pueda ayudarles".

Álvarez, al respecto, ha apuntado que "la próxima semana concursaremos en Madrid, donde habrá grandes empresas proponiendo retos, pero estos del hackathon con la Diputación son más cercanos y orientados a las personas".

Tras la bienvenida se ha llevado a cabo la presentación detallada de ambos retos y a partir de las 16,00 horas ha comenzado ya todo el trabajo en equipo con la fase de ideación y arquitectura tecnológica. Eso ha ocupado toda la primera jornada.

Para el sábado está previsto el sprint principal de programación, durante el cual los siete equipos cuentan con el asesoramiento de mentores para integrar bases de datos, APIs y herramientas de Inteligencia Artificial.

Ya el domingo, tras los últimos ajustes técnicos de primera hora, los equipos tendrán hasta las 11,00 horas para subir su código y sus presentaciones al repositorio oficial en GitHub. A partir de las 11,45 horas comenzarán las exposiciones 'pitch' ante el jurado evaluador, concluyendo las sesiones a las 13,00 horas.

La actividad saltará al siguiente fin de semana, en concreto al sábado, 28 de noviembre, momento en el que se conocerá el fallo del jurado y se efectuará la entrega de premios. Desde el campus, el hackathon se trasladará hasta Lucainena de las Torres. Será el "broche final" y tiene como finalidad "escenificar el impacto de esta iniciativa directamente en el entorno rural".

Durante esa jornada de clausura el municipio será el protagonista, en representación de todos los demás que pueden beneficiarse de las soluciones que hayan planteado los estudiantes de la UAL. Hay un premio económico al equipo ganador de cada uno de los dos retos, siendo los criterios tenidos en cuenta para su concesión la viabilidad técnica y la utilidad real de sus propuestas para el día a día de la comarca.