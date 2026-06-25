La Universidad de Almería acogerá en marzo de 2027 la LXIII Olimpiada Matemática Española con más de cien estudiantes

El rector de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes, junto a representantes de la Real Sociedad Matemática Española, del Consejo Social y del Comité Organizador de la LXIII Olimpiada Matemática Española. - UAL

ALMERÍA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) acogerá entre el 11 y el 14 de marzo de 2027 la LXIII Olimpiada Matemática Española (OME), una cita que reunirá en la capital a más de un centenar de estudiantes procedentes de toda España, acompañados por sus familiares y tutores.

Según ha recordado la entidad académica en una nota, el campus almeriense tenía concedida su organización en 2020, pero no pudo acogerla por la pandemia de la covid-19.

El rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, ha participado en la reunión inicial de preparación junto a la presidenta del Consejo Social de la UAL, Mariola Hidalgo, y los miembros del Comité Organizador, en un encuentro que ha servido para confirmar el pleno apoyo institucional a una cita "a caballo entre lo lúdico y lo académico", cuya "maquinaria ya está en funcionamiento" con el mes de marzo de 2027 en el horizonte.

La presidenta de la Real Sociedad Matemática Española, María Victoria Otero; el decano de la Facultad de Ciencias Experimentales de la UAL y presidente del Comité Organizador de la LXIII OME, Juan José Moreno; y el vicepresidente del comité y coordinador del equipo de preparación del alumnado almeriense, Enrique de Amo, han detallado al rector y a la presidenta del Consejo Social la estructura del evento.

Moreno, también presidente de la Conferencia de Decanos de Matemáticas, ha señalado que la Olimpiada es "trascendental" para dar visibilidad a la Facultad de Ciencias Experimentales y a la UAL a nivel nacional. Asimismo, ha aludido al Boletín de la Titulación de Matemáticas de la UAL, que cuenta con un premio nacional y que cumplirá su XX aniversario con la OME.

En este sentido, ha subrayado que se trata de "una serie de actividades que promocionarán las Matemáticas, con el esfuerzo de toda la UAL, desde el equipo rectoral hasta la Facultad, para fomentar en general los estudios en ciencias y en particular los estudios de matemáticas".

Asimismo, ha agradecido a Céspedes y a Hidalgo su "apoyo y compromiso total con esta celebración", mientras que De Amo ha trasladado su satisfacción por la visita de la presidenta de la Real Sociedad Matemática Española y por la "excelente acogida" que ha tenido la propuesta de celebrar la Olimpiada en la UAL en marzo del próximo año.

De Amo ha destacado que el rector y la presidenta del Consejo Social han mostrado "toda su colaboración" y ha apuntado que entienden que también habrá apoyo de otras instituciones, como el Ayuntamiento de Almería, la Diputación y empresas almerienses.

A su juicio, se trata de una actividad que pone de manifiesto que las matemáticas van "más allá de lo que es simplemente dar clase o investigar", ya que el matemático se incorpora a la vida de la empresa en puestos de dirección y en puestos cualificados desde el punto de vista logístico y científico.

Por su parte, Otero ha considerado "un placer" visitar la UAL y mantener una reunión "muy positiva" con el rector, la presidenta y el equipo organizador de las Olimpiadas sobre los principales aspectos relacionados con la preparación y la organización del evento.

La presidenta de la Real Sociedad Matemática Española ha señalado que la Olimpiada Matemática constituye una oportunidad "extraordinaria" para promover el talento joven y poner en valor el papel de las matemáticas en la sociedad. También ha recordado que reunirá a estudiantes, profesorado y familias de toda España y ha agradecido "la implicación de la UAL y de todas las personas que están contribuyendo a este proyecto".

Asimismo, ha expresado su convencimiento de que la edición de 2027 "será todo un éxito y dejará una huella muy positiva tanto en los participantes como en la comunidad universitaria y en la sociedad almeriense".

REPERCUSIÓN PARA ALMERÍA

Hidalgo ha calificado la reunión de "muy positiva y constructiva" y ha afirmado que para la UAL y para la provincia es "un auténtico honor" acoger un acontecimiento de esta relevancia nacional, que situará a Almería "en el centro del panorama científico y educativo español" y convertirá a la UAL en un espacio de encuentro para algunos de los jóvenes talentos matemáticos más destacados del país.

La presidenta del Consejo Social ha defendido que este evento refuerza el compromiso con la excelencia académica, la innovación y el fomento de las vocaciones científicas entre las nuevas generaciones, además de permitir mostrar "la calidad de las instalaciones y el dinamismo de la UAL".

Hidalgo ha indicado que la Olimpiada tendrá una "importante repercusión social, económica y cultural" para la provincia con la llegada de estudiantes, profesorado y familias de toda España, y será una oportunidad para dar a conocer los atractivos culturales, turísticos y naturales de Almería, así como "el potencial y la capacidad innovadora" del tejido productivo.

Por último, ha señalado que el Consejo Social entiende que la cita representa una "excelente oportunidad" para reforzar la conexión entre la Universidad de Almería y la sociedad y ha asegurado que afrontan este reto "con enorme ilusión y con la certeza de que la UAL, con todas las instituciones implicadas, estará a la altura de un acontecimiento tan importante".