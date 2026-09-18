Vecinos del barrio de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería) se movilizan para reclamar más seguridad y limpieza

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

Vecinos del barrio de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería) se han movilizado este viernes para reclamar soluciones ante los problemas de inseguridad, suciedad y deterioro que aseguran que afectan a la zona, así como medidas frente al mercadillo ambulante ilegal y otras actividades que se desarrollan en distintos puntos del barrio.

La protesta, convocada por la Asociación de Vecinos 'Los Girasoles', ha partido a las 10,00 horas desde la calle Casablanca y ha recorrido distintas vías del municipio hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha señalado que ha solicitado al Gobierno central autorización para incorporar 20 policías locales más y que pretende crear un grupo específico de la Policía Local para abordar este tipo de situaciones.

La petición se suma a la reclamación que el Consistorio trasladó a principios de septiembre a la Subdelegación del Gobierno para reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Las 200 Viviendas. Según informó entonces el Consistorio, esta colaboración con la Guardia Civil se reclama desde 2023 y se ha tratado también en distintas sesiones de la Junta Local de Seguridad.

En relación con el mercadillo ilegal al que aluden los vecinos, el Ayuntamiento ha señalado que llega a reunir entre 500 y 1.000 pequeños puestos instalados en el suelo de las calles y sostiene que su control requiere la actuación conjunta de la Policía Local y la Guardia Civil. El mercadillo permaneció desmontado durante "tres o cuatro meses" mientras hubo presencia de agentes, aunque posteriormente volvió a instalarse.

La Guardia Civil efectuó a finales de 2025 más de 450 actuaciones en el plazo de un mes en Las 200 Viviendas, donde se contabilizaron 50 delitos y más de 40 detenidos, según informó entonces el Instituto Armado.

Entre esas actuaciones figuraron una operación contra el cultivo de marihuana, con más de 350 plantas intervenidas, y la neutralización de 130 enganches ilegales a la red eléctrica. Los agentes efectuaron además más de 150 controles, verificaciones e identificaciones y tramitaron más de un centenar de infracciones administrativas.