El vicepresidente primero de la Diputación de Almería asume la presidencia de la institución tras las detenciones

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García.

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación de Almería, Ángel Escobar Céspedes, va a sumir la presidencia en funciones de la institución provincial tras los registros y detenciones practicados este martes por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que han conllevado la detención, entre otros, del presidente provincial, Javier Aureliano García, y del vicepresidente segundo, Fernando Giménez.

En un comunicado, Escobar ha explicado que la Diputación "continúa colaborando con la investigación, así como con los requerimientos de las diligencias que se han practicado durante toda la jornada". Del mismo modo, ha señalado la disposición a facilitar "cuantas actuaciones se requieran en el marco de esta investigación judicial".

Del mismo modo, la institución provincial se ha puesto a disposición de la justicia para "aclarar todos los detalles relacionados con la investigación, que bajo secreto de sumario se desarrolla, con el fin de proteger a la Diputación en aras de la transparencia y de la verdad".

La decisión se produce tras los arrestos de los representantes de la institución provincial así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), en la segunda fase del 'caso Mascarillas', que investiga presuntos contratos irregulares de obras con los que se habrían obtenido el cobro de comisiones.

Cabe señalar que, de forma paralela, el PP andaluz también ha suspendido de militancia a los cargos toda vez que el Comité de Derechos y Garantías del partido ha incoado expediente informativo a fin de esclarecer los hechos objeto de la instrucción relacionados con Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez.