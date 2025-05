Victoria Cruz, elegida como secretaria general de Juventudes Socialistas de Almería con un proyecto de "unidad"

ALMERÍA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Los órganos de Garantías de Juventudes Socialistas de Andalucía han proclamado a Victoria Cruz Sabiote como secretaria general provincial, tras comprobar que su candidatura ha recogido los avales necesarios, cumple con todos los requisitos que establecen los Estatutos Federales y ha sido la única que se ha presentado al proceso de renovación de la organización juvenil a nivel provincial.

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, la nueva dirigente, que ha liderado un proyecto que ha definido de "ilusión y unidad", ha asegurado que "las socialistas somos la única alternativa real al Partido Popular, que ha abandonado a los jóvenes a su suerte" en cuestiones tan "importantes" como la vivienda, que "hoy por hoy es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos, no solo en Almería, sino también en el resto de Andalucía".

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de Moreno Bonilla "no haya sido capaz de informar ya a las personas que solicitaron las ayudas de la segunda convocatoria del Bono Alquiler si son beneficiarias o no del mismo y que la gestión haya sido tan caótica como en la primera ocasión", además de recriminarle que se haya negado a implementar con "fondos propios de la Junta el dinero que ha transferido el Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía para estas ayudas".

De la misma manera, Victoria Cruz ha criticado que "tanto la Junta como los ayuntamientos gobernados por el PP no apliquen la Ley de Vivienda, lo que está provocando que los alquileres ya sean inasumibles para la mayoría de los jóvenes". Esto, ha dicho, está ocurriendo en la ciudad de Almería "donde su alcaldesa no solo no hace nada por impedirlo, declarando zonas tensionadas de viviendas para poner límites al precio del alquiler, sino que promueve pisos de protección oficial a 200.000 euros, dejando muy claro que entre el negocio y el derecho de los jóvenes y las familias, el Partido Popular siempre va a escoger lo primero, el negocio".

De otro lado, la secretaria general de Juventudes Socialistas de Almería ha criticado también que el Gobierno de la Junta de Andalucía, "esté fomentando la proliferación de universidades privadas en Andalucía mientras que infrafinancia las públicas, como está ocurriendo con la Universidad de Almería".

"Frente a esta derecha inútil e incapaz", Victoria Cruz ha asegurado que los jóvenes y "contamos con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha aumentado las cuantías de las ayudas de las becas; ha aprobado sucesivas subidas del salario mínimo, de las que muchos nos hemos beneficiado", y ha sido "valiente y referente internacional a la hora de aprobar La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos Lgtbi".

Finalmente, Cruz, que se ha mostrado muy emocionada por el apoyo que le han brindado sus compañeros para liderar las Juventudes Socialistas de Almería, ha tenido palabras de agradecimiento para su antecesor, Juan Francisco Garrido, de quien ha dicho "deja una organización en plena forma para afrontar todos los retos que tenemos por delante".