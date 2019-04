Villegas (Cs) ve al PSOE "vacío de ideas" y a Sánchez "sin escrúpulos para estar en el poder y sobrado de vanidad"

Publicado 05/04/2019 20:06:59 CET

ALMERÍA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Cs y cabeza de lista al Congreso por la provincia de Almería, José Manuel Villegas, ha asegurado que el PSOE "está vacío de ideas" y tiene un líder, Pedro Sánchez, "sin escrúpulos, dispuesto a cualquier cosa por estar en el poder".

"El PSOE es la nada y Sánchez, sobrado de vanidad, es el principal problema de España porque ningún país puede permitirse un presidente como él", ha afirmado, para añadir que los votos que obtenga la formación naranja el 28 de abril "va a ir para echarle de La Moncloa a la oposición y poner a Albert Rivera en la Presidencia".

En un acto electoral en el Teatro Cervantes de Almería, Villegas se ha arrogado el "cambio que tanto necesita España" y ha reiterado que, si alguien piensa que hay que pactar con el PSOE tras la próxima cita con las urnas, "no vote a Ciudadanos".

"Si Rufián pide a Sánchez ser ministro de Educación, él pondrá la educación de nuestros hijos en sus manos; si Pablo Iglesias le pide ser ministro del Interior, pondrá a la Policía en sus manos populistas y si los nacionalistas siguen pidiendo privilegios, él seguirá dándoselos dejando con menos recursos a provincias como esta", ha dicho.

El número dos de la formación naranja ha augurado que el PSOE "se va a llevar una buena sorpresa" el 28 de abril cuando "los españoles le digan basta" ya que "están cometiendo el error de creerse la mentira de las encuestas".

"Es tan vanidoso y tiene tan pocos principios Pedro Sánchez que, cuando se levanta por las mañanas, no se pregunta qué hacer para mejorar esta gran nación sino que dice: espejito, espejito ¿Hay alguien más guapo que yo? y, por eso, hay que echarlo de La Moncloa", ha trasladado.

En esta línea, ha considerado que "ni en los peores tiempos de corrupción" del PSOE, este partido ha estado "tan falto de fundamento" y ha reprochado que el programa electoral no incluya "ni una sola medida para arreglar el golpe secesionista".

"No la llevan porque dependen de los separatistas para gobernar y creen que lo tiene todo bien atado para gobernar con sus amigos pero podemos evitarlo yendo en masa a votar el proyecto Rivera y evitando el peligro para España y los españoles en que se ha convertido", ha añadido.

"CASADO SE HA DADO POR VENCIDO"

Villegas, quien ha estado acompañado del vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, y la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, también ha criticado la actitud del presidente del PP, Pablo Casado, quien, según ha dicho, "se ha dado por vencido".

"Le decimos a Casado que se anime, que deje de pensar que llegamos tarde, y que, si él no puede porque está cansado y tiene mucha mochila por la corrupción, Ciudadanos no. Estamos en forma, somos jóvenes, no tenemos mochila y vamos a liderar el cambio", ha señalado para volver a "tender la mano al PP para que, con los votos que puedan sacar, apoyen a Rivera".

Por último, ha remarcado que España lleva "años sufriendo la incapacidad por parálisis y viejas políticas" tanto de PP y PSOE que, a su juicio, no "han estado a la altura de las circunstancias ni de los españoles, con cuyos problemas no conectan".

"Solo por esa distancia se merecerían sacar cero votos. No va a pasar pero vamos a intentar que reciban una lección de todos los españoles eligiendo a un presidente que sí escucha a la gente, sabe de las necesidades de este país, y ha luchado valiente en sitios muy complicados por la libertad y la igualdad", ha concluido.