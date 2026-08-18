Voluntarios reparten 35.000 abanicos solidarios de la Feria de Almería en beneficio de entidades sociales

Reparto de los abanicos de la Feria de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los voluntarios de la asociación de niños con discapacidad de Almería (ANDA), Proyecto Hombre, Comedor La Milagrosa y Casa Nazaret han participado este martes en el reparto de 35.000 abanicos solidarios con motivo de la Feria de Almería, cuya recaudación a dos euros por unidad, se repartirá entre estas entidades sociales.

Como cada año, de madrugada, los primeros almerienses se han dado cita cada uno de los cuatro puntos de distribución que se han habilitado en esta ocasión: la Plaza de la Constitución, el Centro de la Mujer de Cortijo Grande, el antiguo edificio de Telvent en El Toyo y, este año como novedad, el Mercado de La Cañada.

Este año el abanico está inspirado en la obra 'Dulces recuerdos' presentada a concurso por el diseñador gráfico, pintor y fotógrafo murciano Rubén Lucas García, y ganadora del concurso del cartel de Feria y Fiestas en Honor a la Virgen del Mar. La imagen se eligió por votación popular con el 38,2 por ciento de los votos entre tres finalistas determinados entre 44 propuestas.

La concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, ha supervisado el reparto y ha acompañado a los representantes de las asociaciones beneficiarias de la recaudación. Con el objetivo de llegar a más personas, los abanicos han estado limitados a dos unidades por persona con un donativo solidario sugerido de dos euros cada uno.

Martín ha destacado que la jornada "se está desarrollando con total normalidad y mucha fluidez a pesar de las largas colas que, como cada año, se forman en los lugares de reparto".

La concejala ha destacado la "apuesta municipal por ampliar tanto la cifra de abanicos, casi el doble que el año anterior, como los lugares de reparto" recordando "que todos van a estar abiertos hasta agotar existencias".

La edil ha querido "agradecer y aplaudir la respuesta de los almerienses en cada recaudación solidaria" así como su "paciencia y saber estar para respetar el orden en las colas y hacer que esta jornada se viva de una manera festiva y agradable".

Han acompañado a la concejal la directora de Proyecto Hombre Almería, Ana Mazón, la presidenta de la Asociación ANDA, Esperanza Pérez, en representación del comedor social La Milagrosa, Sor Ángela Pérez, y Karina Cortés, representante de Casa Nazaret.

Desde las entidades sociales han agradecido la recaudación así como la oportunidad para visibilizar los proyectos que llevan a cabo en su día a día. También han valorado la experiencia de participar en el reparto de los abanicos solidarios de feria.