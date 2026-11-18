El candidato de Vox al Congreso Rodrigo Alonso. - VOX

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos de Vox al Congreso por Almería, Rodrigo Alonso, ha acusado al PP y al PSOE de tener "olvidada eternamente por todo" a Almería y, en especial, ante un proyecto de AVE que carece de "una fecha cierta para llegar" a implantarse.

"Hasta que no se haga el soterramiento en Lorca, el AVE no va a llegar a nuestra provincia", ha avisado el candidato, quien teme que el plazo final para la puesta en marcha de la Alta Velocidad se vaya "más allá de 2031".

En declaraciones a los medios antes de participar en un foro organizado por la Mesa en Defensa del Ferrocarril, Alonso ha afirmado que a la red ferroviaria en España "le sobra mucha corrupción y le falta mucha seguridad".

"Almería sigue considerada una de las provincias peor conectadas y una isla ferroviaria sin conexión directa a Murcia o una odisea de casi tres horas para llegar a Granada por un una vía convencional sin electrificar del siglo XIX", han apuntado desde la formación de Santiago Abascal.

Alonso ha criticado al Gobierno por que Almería se haya quedado "con un tren menos a Madrid" al tiempo que ha afeado el "lamentable estado" en el que se encuentra la autovía A-7. "Circular a la altura de Huércal-Overa, La Herrería o Níjar supone un grave riesgo que puede provocar accidentes", ha dicho.

Así, se ha comprometido a que si Vox llega al Gobierno "pondrá en marcha un plan nacional de infraestructuras", que "deben dejar de ser un negocio para políticos corruptos". Además, según ha dicho, "se aumentará la inversión en infraestructuras", con "trenes rápidos y seguros para conectar toda la España rural.