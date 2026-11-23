El candidato 'número dos' de Vox al Congreso de los Diputados por Almería, Rodrigo Alonso. - VOX

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox Almería ha propuesto aumentar el caudal del trasvase Tajo-Segura y construir la autovía del agua entre Pulpí y Benínar para facilitar la distribución de los recursos hídricos por toda la provincia, dos actuaciones que la formación pretende impulsar si llega al Gobierno central dentro de un Plan Nacional del Agua.

El candidato 'número dos' de Vox al Congreso por Almería y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha explicado que el objetivo es impulsar un plan que "interconecte las cuencas y que no deje ni un solo rincón de España pasando sed".

En un comunicado remitido a los medios, Alonso ha acusado al Ejecutivo central de perjudicar al sector agrícola almeriense con los recortes del trasvase Tajo-Segura. "El Gobierno de Sánchez se ha dedicado a asfixiar a los agricultores almerienses", ha asegurado.

El dirigente también ha repasado la situación de las infraestructuras hídricas pendientes en la provincia, entre ellas la desaladora del Bajo Almanzora I, que ha calificado como la "desaladora de la vergüenza" y que, según ha recordado, continúa sin funcionar 14 años después de que una riada la arrasara.

Asimismo, ha señalado que la desaladora de Carboneras sigue pendiente de ampliación y ha advertido de que su estado presenta un "extremo riesgo de colapso". En cuanto a la del Campo de Dalías, ha lamentado que se trate de "otra promesa eterna de ampliación que hasta han dejado caducar la declaración de impacto medioambiental".

Alonso ha reprochado al Ejecutivo que "sí financia la desaladora de Casablanca en Marruecos, la más grande del mundo, y niega todas estas infraestructuras en Almería".

Frente a esta situación, el candidato ha reivindicado el aprovechamiento del agua por parte de los agricultores almerienses. "En Almería sabemos muy bien cómo hay que gestionar el agua para que no se desperdicie ni una sola gota", ha manifestado.

En este sentido, ha criticado que los sucesivos gobiernos hayan "castigado" la iniciativa de los regantes almerienses, ya sea "negándoles las infraestructuras o haciéndoles pagar por las que se realizan".

Alonso ha insistido en la importancia de garantizar el suministro hídrico para el futuro del sector primario. "El agua es de vital importancia para la agricultura. Sin agua no existe soberanía alimentaria. No existe futuro ni relevo generacional", ha subrayado.