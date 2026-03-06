Vox apunta que la regularización de migrantes del Gobierno propiciará "dos mafias: de tráfico de personas y de ayudas"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este viernes en declaraciones a los medios en Almería. - VOX EN ANDALUCÍA

ALMERÍA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha sostenido este viernes que "la mafia de Sánchez permite dos tipos de mafia: la que trafica con personas y por supuesto la que trafica luego con esa falsa documentación para generar las ayudas", en alusión a las consecuencias del proceso de regularización extraordinaria de migrantes que anunció el Gobierno para población extranjera presente en España que acredite estar antes del 31 de diciembre de 2025 y cinco meses de presencia continuada.

En declaraciones a los medios de comunicación en Almería, Gavira ha señalado que la propuesta de Vox se dirige a que "todos los inmigrantes ilegales sobre los que pese una orden de expulsión no puedan acceder a ninguna ayuda social".

Vox, citando fuentes policiales, ha indicado que la cifra real de inmigrantes regularizados podría a llegar a ser de un millón frente a los 500.000 que el Gobierno planteó como cifra de posibles beneficiarios, según una nota de este partido.

"Cuando anuncias que vas a regularizar sin control, generas efecto llamada. Y las mafias se organizan antes y mejor que la Administración", ha subrayado Manuel Gavira.

Ha criticado que el ejecutivo autonómico esté a favor de financiar y mantener a los extranjeros con dinero público, mientras que las listas de espera de sanidad, dependencia o de vivienda protegida no hacen más que aumentar.

"Regularizar masivamente no es solidaridad, es irresponsabilidad. No se puede tener el corazón tan ancho con el dinero de los andaluces", ha manifestado el portavoz de la formación en Andalucía.

El portavoz de Vox en Andalucía ha advertido sobre la repercusión que tiene en los centros penitenciarios el aumento de la presencia de población reclusa extranjera por cuanto ha esgrimido que "los presos extranjeros están haciendo que las cárceles cada vez sean más peligrosas para nuestros funcionarios e incluso para el resto de internos", mientras que ha advertido sobre que "los presos extranjeros superan a los españoles entre los menores de 22 años".

Este partido describe que la Policía Nacional ha detenido a una 'mafia' que cobraba 1.200 euros por empadronamientos ilegales a inmigrantes en Almería y ante este episodio el Grupo Municipal Vox presentó una moción en el Ayuntamiento de Almería para reclamar la creación de un departamento especial para perseguir el fraude en los empadronamientos y recordó que ante esa iniciativa el Partido Popular votó en contra.

"En Vox queremos que el que entre ilegalmente fuera; el que venga aquí a cometer delitos fuera; y el que venga a vivir de las ayudas y del esfuerzo de los españoles fuera también", ha concluido Manuel Gavira.