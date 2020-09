Vox critica que el Gobierno ponga "en peligro la salud de los españoles" con su gestión de la inmigración

ALMERÍA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Vox y miembro de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha criticado este viernes que el Gobierno ponga "en peligro la salud de los españoles" a través de su gestión de la inmigración irregular con la llegada de pateras y el ingreso de sus ocupantes en los centros de atención temporal de extranjeros (CATE) después de que no le fuera autorizada la entrada a las instalaciones del Puerto de Almería por "motivos de salud pública".

"Que se me diga a mí que no puedo entrar en el CATE por razones de salud pública pero, sin embargo, a esos inmigrantes ilegales se les tenga 72 horas y luego se les mande a albergues o hoteles de lujo", ha afeado Buxadé ante los medios, ante los que ha añadido que "al Gobierno no le preocupa la salud de los españoles, de los vecinos de Almería" puesto que "puede ponerse en riesgo por muchas enfermedades, pero en concreto, por la situación del coronavirus".

Según los datos que maneja Vox, el número de pateras llegadas este año a las costas españoles habría aumentado un "40 por ciento" toda vez que, en las últimas 72 horas, se han "acreditado casi 300 inmigrantes ilegales, casi todos de Argelia" rescatados frente al litoral almeriense, para ser conducidos a un CATE con capacidad para "unas 70 personas" y que alberga a "más de 200" tras algunos "vaciamientos".

Así, ha criticado que la Secretaria de Estado de Seguridad le haya negado la visita al centro porque "en realidad no quieren que los españoles conozcan la situación de las costas del Levante español y este verano las costas de Almería", con lo que ha tachado de "mentiroso, irresponsable, negligente y criminal" al Gobierno.

Del mismo modo, ha llamado la atención sobre la situación de "inseguridad" para la salud de los agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, autoridades aduaneras y "la propia salud de los inmigrantes ilegales,, que no está garantizada".

"A pesar de que Vox propugna la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales, eso no nos impide poner de manifiesto que su salud está en riesgo, porque ese efecto llamada a la entrada de inmigrantes ilegales pone en riesgo su salud con la colaboración de las ONG pagadas con el dinero de todos los españoles", ha añadido.

Para Buxadé, desde el Gobierno "no quieren que los ojos de un diputado del Parlamento Europeo de Vox sean los ojos de los españoles, quieren ocultar la realidad de su nefasta gestión".

Con ello, ha realizado una serie de propuestas en materia de gestión de inmigración de fronteras que pasan por el "bloqueo naval" por parte de la Armada del acceso al mar territorial, la reapertura de los CIE con ampliación de plazos de estancia, la renegociación de los acuerdos con terceros países para garantizar la "expulsión inmediata" de quienes entren de forma irregular al país en patera, acciones diplomáticas "severas, incluso sanciones o quitar ayuda internacionales" a aquellos países que no garanticen la recepción de inmigrantes deportados y acciones judiciales contra las ONG "que colaboran con las mafias de tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo".