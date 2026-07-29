Vox propone en Almería franjas de seguridad de al menos 50 metros alrededor de núcleos habitados para prevenir incendios

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, atiende a los medios en Almería. - VOX

ALMERÍA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo de la formación, Rodrigo Alonso, ha anunciado este miércoles en Almería una iniciativa para prevenir los incendios, que la formación presentará en la Diputación Provincial y en todos los municipios donde tiene representación.

Vox ha explicado en una nota que la propuesta exige ejecutar de manera "urgente" la limpieza, el desbroce y la retirada de vegetación seca y de cualquier tipo de combustible vegetal en una franja perimetral de seguridad de al menos 50 metros alrededor de todo el casco urbano, las urbanizaciones, los núcleos habitados del municipio y los inmuebles aislados, según determine el criterio técnico.

Alonso ha señalado que el monte y el campo requieren "labores tradicionales de cuidado, limpieza y renovación de la vegetación". No obstante, ha asegurado que las leyes actuales "han provocado que esta tarea se convierta en una odisea burocrática provocando la desazón y la desmotivación de la gente del campo al sentir una inseguridad jurídica y el sentimiento de persecución permanente por parte de la administración".

El texto también recoge la elaboración de un Plan de Prevención de Incendios Forestales con la creación de una red de cortafuegos por cuadrículas y franjas de protección en los montes de titularidad pública municipal. Asimismo, plantea la puesta en marcha de un plan de choque municipal para la limpieza integral de solares abandonados.

Alonso ha asegurado que el incendio de Los Gallardos, en el que murieron 14 personas y quedaron calcinadas más de 5.000 hectáreas, "ha demostrado cómo el abandono de los montes y la falta limpieza de la vegetación seca actúan como combustible y forman un polvorín letal". "Son nuestros agricultores, ganaderos, agentes medioambientales y forestales quienes mejor saben custodiar el monte y el campo", ha subrayado.