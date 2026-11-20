Archivo - La cabeza de lista de Vox al Congreso por Almería, Rocío de Meer, atiende a los medios de comunicación. - VOX

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Vox al Congreso por Almería, Rocío de Meer, ha propuesto aplicar el principio de "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas al alquiler y a las viviendas protegidas, así como impulsar la "remigración", para afrontar los problemas de acceso a la vivienda en la provincia, donde, según ha señalado, existe un déficit acumulado de unas 20.000 viviendas y los precios de los pisos han registrado una subida interanual del 15,5 por ciento.

En declaraciones ante los medios, De Meer ha vinculado esta situación a la "inmigración masiva" y ha asegurado que, con Vox en el Gobierno de España, se pondrán en marcha medidas para reducir la presión sobre la demanda de vivienda. Asimismo, ha señalado que Almería es la segunda provincia de España donde más se han encarecido los pisos.

Entre las propuestas de la formación figuran la repatriación de todos los inmigrantes en situación irregular, la deportación de aquellos que cometan delitos de forma reiterada y la "remigración" de quienes vivan de las ayudas sociales.

Del mismo modo, propone prohibir el arrendamiento de viviendas a inmigrantes en situación irregular y desalojar las viviendas ocupadas en menos de 24 horas. "Los españoles serán los primeros", ha subrayado.

En paralelo, la formación propone aumentar la oferta de inmuebles mediante la construcción de viviendas de protección oficial y el fomento de la vivienda libre, para lo que plantea una reforma de la Ley del Suelo que permita disponer de más suelo para nuevas promociones.

En materia fiscal, la candidata ha anunciado una "reducción drástica de los impuestos" que gravan el proceso de construcción, así como deducciones por inversión en vivienda habitual y la aplicación de un IVA del cero por ciento o una bonificación del cien por cien del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la adquisición de este tipo de inmuebles.

De Meer también ha atribuido parte de los problemas del mercado del alquiler a la inseguridad jurídica que, en su opinión, han generado la ocupación ilegal, la imposibilidad de desahuciar a personas vulnerables y los límites a los precios de los arrendamientos. Según ha afirmado, esta situación "ha contribuido a que los propietarios no quieran alquilar sus viviendas, simple y llanamente, porque tienen miedo".

Por otra parte, la candidata ha lamentado las dificultades que afrontan los jóvenes almerienses para acceder a una vivienda y encontrar un empleo estable. Al respecto, ha señalado que "no han podido quedarse cerca de los suyos y han tenido que irse a otro países, tampoco han podido tener un trabajo decente y van encadenando contratos precarios".

De Meer ha responsabilizado a las políticas del PSOE de esta situación y ha calificado a los jóvenes como "la generación sin familia, sin vivienda, sin futuro y sin país". A su juicio, son ellos quienes quieren "combatir lo que se ha roto" y apoyar el proyecto político de Vox.