Archivo - Un avión de Wizz Air. - WIZZ AIR - Archivo

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Wizz Air ha decidido ampliar de tres a cinco la frecuencia semana de sus vuelos entre Almería y Madrid ante la "alta demanda" registrada en la primera semana de venta de billetes antes de comezar las operaciones, que arrancarán el 14 de diciembre.

Así lo han trasladado en una nota conjunta la Diputación de Almería y Ayuntamiento de Almería, que han valorado que la compañía haya decidido ampliar la operativa prevista inicialmente como respuesta a la demanda y al ritmo de reservas registrado desde la apertura de ventas el pasado 19 de noviembre.

Los vuelos de la nueva ruta mantendrán su calendario de inicio previsto para el 14 de diciembre, y las nuevas frecuencias se integrarán de forma progresiva en el sistema de venta y reserva de la compañía aérea.

Con este ajuste organizativo, la conexión mantendrá su fecha de inicio prevista para el próximo 14 de diciembre y aumentará en casi un 70% la oferta de plazas disponibles, según han calculado.

La incorporación de estos dos enlaces adicionales transforma el servicio en una conexión "prácticamente diaria" con la capital, facilitando desplazamientos de ida y vuelta en jornadas laborables y "ampliando las combinaciones horarias para los usuarios".

Esta ruta se integra en las medidas de conectividad coordinadas entre la Diputación Provincial de Almería, la Junta de Andalucía -a través de Turismo Andaluz- y los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar.

Estas actuaciones tienen como finalidad reforzar las alternativas de transporte regular de viajeros en la provincia, especialmente para mitigar los problemas de movilidad derivados de la interrupción del tráfico ferroviario tras el accidente registrado en Urda el pasado mes de octubre.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha señalado que "contar con cinco frecuencias semanales atiende una necesidad de movilidad prioritaria para los ciudadanos en sus desplazamientos regulares con la capital".

Así, ha observado que "esta regularidad facilita los traslados por motivos laborales y profesionales, al tiempo que mejora de forma directa las opciones de enlace con otros destinos nacionales e internacionales a través del aeropuerto madrileño dando también la posibilidad a que más personas visiten la provincia de Almería".

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha precisado que el aumento de frecuencias entre el aeropuerto almeriense y la capital de España "supone disponer de más alternativas de movilidad tanto para los almerienses que quieran desplazarse como para quienes quieran llegar a nuestra tierra", a lo que ha añadido que "es una muestra también de la confianza de Wizz Air en el potencial de Almería".

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha estimado que "el hecho de que la compañía haya decidido ampliar las frecuencias semanales pone de manifiesto la necesidad de esta conexión y supone un paso que amplía las comunicaciones aéreas de nuestra provincia, favoreciendo su desarrollo económico, turístico y social".

El delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha explicado que con este nuevo operativo "se refuerza la conectividad de la provincia y se abren nuevas oportunidades para el turismo y la actividad económica, ya que la atracción de visitantes al destino favorecerá la actividad de nuestras empresas y autónomos".