El XXI Congreso de Trabajo y Seguridad Social reúne en Aguadulce (Almería) a expertos juristas el 1 y 2 de octubre

Cartel del XXI Congreso de Trabajo y Seguridad Social 2026. - CGS ALMERÍA

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XXI Congreso de Trabajo y Seguridad Social 2026 reunirá los días 1 y 2 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), a destacados profesionales del ámbito jurídico, laboral y de la Seguridad Social, entre ellos magistrados, jueces, catedráticos, profesores universitarios y abogados laboralistas.

El encuentro abordará algunas de las cuestiones de mayor actualidad y relevancia para empresas, trabajadores y profesionales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, según ha informado el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería en una nota.

El programa comenzará el jueves 1 de octubre, a las 9,00 horas, con la recepción y acreditación de los asistentes, tras las que tendrá lugar la inauguración oficial.

Entre los asuntos que se analizarán ese día figuran la incidencia judicial de los permisos retribuidos, las novedades introducidas por la Ley 2/2025 en materia de incapacidad permanente y despido o extinción y el despido por transgresión de la buena fe contractual en situaciones de excedencia.

Por la tarde se abordarán la extinción del contrato a instancia del trabajador por acoso laboral o sexual y las novedades en materia de jubilación flexible y demorada, así como la posibilidad de reducción de la edad de jubilación en relación con "trabajos penosos".

La segunda jornada, prevista para el viernes 2 de octubre, abordará el impacto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el tratamiento de la discapacidad del trabajador y la doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre la falta de motivación e incongruencia en las sentencias laborales.

También se celebrará una ponencia dedicada al procedimiento especial para microempresas, la reforma de la legislación concursal y la ejecución laboral y las competencias jurisdiccionales. El Congreso concluirá a las 13,30 horas con el acto de clausura.

Entre los especialistas que participarán se encuentran María del Carmen Pérez Sibon, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla; María Salas Porras, profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Málaga; Remedios Roqueta Buj, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia; y Garbiñe Biurrun Mancisidor, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Además, intervendrán Miguel Arenas Gómez, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y abogado laboralista; María Lourdes Arastey Sahún, juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; e Ignacio García-Perrote Escartín, magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.