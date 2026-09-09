El XXXV Congreso Andaluz del Dolor reunirá del 15 al 17 de octubre en Almería a especialistas de toda España

Archivo - Imagen sobre dolor crónico. - VITHAS - Archivo

ALMERÍA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XXXV Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor (AAD) reunirá del 15 al 17 de octubre en Almería a especialistas de distintos ámbitos sanitarios de toda España con un programa centrado en la innovación, la formación práctica, el dolor crónico y la atención integral a los pacientes.

La cita científica tendrá como sede el Hotel Barceló Cabo de Gata y contará con un programa multidisciplinar que conectará la investigación, la práctica clínica y la atención centrada en la persona, según ha informado la AAD en una nota.

Bajo los lemas 'Diversas visiones, unidas en una misión' y 'Comprender el dolor, acompañar a la persona', el encuentro pondrá el foco en que el dolor no puede abordarse desde una única perspectiva. Su abordaje implica a anestesiólogos, médicos de familia, rehabilitadores, traumatólogos, neurocirujanos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermería y otros profesionales sanitarios.

El programa científico abordará la cronificación del dolor, el dolor neuropático, el dolor oncológico, la prescripción analgésica segura, las radiculopatías, la lumbalgia compleja, el dolor craneofacial, el dolor musculoesquelético, el dolor en poblaciones especiales, el abordaje psicológico, la humanización de la asistencia y el papel de la calidad y la gestión en el futuro de las unidades del dolor.

Uno de los primeros bloques estará dedicado a analizar por qué el dolor cronifica. La mesa sobre neurociencia y bases biológicas del dolor profundizará en mecanismos como la sensibilización central, la nociplasticidad y la predicción del dolor crónico postquirúrgico, para profundizar en las causas que explican su persistencia una vez desaparecida la causa inicial.

También tendrá un papel destacado el debate sobre la prescripción analgésica, en un contexto en el que los profesionales deben equilibrar la necesidad real de aliviar el dolor con la seguridad del paciente. La mesa analizará los opioides, los cannabinoides, la farmacogenética y los protocolos de prescripción segura.

El dolor oncológico contará con un espacio propio bajo el enfoque del trabajo en equipo, con una mesa en la que se abordarán decisiones complejas en el manejo de opioides, el papel del intervencionismo y la importancia de la enfermería en la seguridad y el seguimiento de los pacientes.

Durante la jornada del viernes, el programa abordará nuevas estrategias en dolor neuropático, con sesiones sobre pacientes candidatos a terapias avanzadas, dolor neuropático localizado y neuromodulación no invasiva.

Además, se incluirá una mesa específica sobre la evidencia clínica en el tratamiento de radiculopatías con capsaicina 179 miligramos, junto a sesiones dedicadas a terapias regenerativas, dolor articular refractario, neuromodulación, intervencionismo de alta complejidad y dolor crónico postquirúrgico.

La sala paralela ampliará el análisis a otros aspectos, entre ellos la terapia multimodal, el ejercicio terapéutico, la nutrición, el abordaje psicológico del dolor crónico, la atención a pacientes ancianos o vulnerables, la coordinación con Atención Primaria, la rehabilitación, la humanización y la voz del paciente.

TALLERES, COMUNICACIONES Y ENCUENTRO PROFESIONAL

El congreso dará también un peso importante a la formación práctica. El jueves 15 de octubre se celebrarán talleres precongreso en entorno quirúrgico sobre neuroestimulación, ecografía avanzada, técnicas intradiscales y radiofrecuencia dirigidos a actualizar habilidades en procedimientos presentes en el tratamiento intervencionista del dolor.

El sábado tendrá lugar un taller de ecografía para residentes y Atención Primaria, orientado especialmente a reforzar la formación de profesionales en etapas iniciales o en ámbitos asistenciales donde el dolor forma parte del día a día de la consulta.

La participación científica de los asistentes tendrá igualmente protagonismo con la defensa de comunicaciones en formato póster y la sesión de mejores comunicaciones, que culminará con la entrega de premios y la clausura del congreso.

El programa incluye además una copa de bienvenida el jueves 15 de octubre en la zona de exposición comercial y una cena del congreso el viernes 16 de octubre en el Restaurante Club de Mar de Almería, planteadas como espacios para el reencuentro, el 'networking' y la creación de nuevas sinergias profesionales.

La AAD ha señalado que esta nueva edición refuerza su compromiso con "una medicina del dolor más actual, colaborativa y centrada en la persona", con una misión común: "comprender mejor el dolor para tratarlo mejor".