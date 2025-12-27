La zambombas de Almería llegan a su fin en la Plaza de las Velas y en el barrio de Regiones

El ambiente de la zambomba en el barrio almeriense de las Regiones. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

El ciclo de zambombas navideñas organizadas por el Área de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería ha afrontado estos días sus últimas actuaciones. En concreto, este viernes se han celebrado sendas zambombas tanto en el centro de la ciudad --concretamente en la Plaza de las Velas--, como en el barrio de Regiones, en el patio de la Iglesia de San Isidro Labrador.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, en la rambla de Almería, ha sido el conocido grupo 'Chanqueños para Belén' quienes han "llenado de arte, de luz, de magia y de muchos villancicos la Plaza de las Velas". El espectáculo, de algo más de hora y media de duración, ha contado con el cante de Edu García, Antonio 'El Genial', Cristo Heredia y Aquilino García. Con las guitarras de Eduardo Aguilera, José Bellido y Rubén 'El Pirri' y con la percusión de Moy Santiago e Israel Amador, además del bajista David Santiago. En las palmas han estado Juan Andrés Heredia y Tony Santiago 'El Negrillo' mientras que la Comparsa 'La Traíña' ha puesto los coros a todos los temas interpretados.

Por su parte, la Hermandad de la Estrella ha celebrado, también este viernes, su zambomba navideña en el patio anexo a su sede canónica, la Iglesia de San Isidro Labrador. La misma ha contado con las actuaciones del propio coro parroquial de San Isidro Labrador. También ha formado parte de la zambomba el grupo 'Son de Luz', acabada la misma con la actuación del grupo de flamenquito 'Entre Bambalinas'. Durante toda la tardenoche, la zambomba ha contado con una barra, la cual ha estado gestionada por la propia Hermandad de la Estrella.

En contexto, las zambombas llegan a su fin este domingo, 28 de diciembre, con la celebración de la Zambombá de Antonio de Quero, también en la Plaza de las Velas. El evento arrancará a las 18,00 horas y contará con las voces de Ana Mar, Vanesa Cortés, Juanita Cortés, Rosalba Torres y Paquillo de Almería. Al baile estarán Inés de Inés y Suleima mientras que a la guitarra estará Antonio de Quero. El piano correrá a cargo de Antonio Santiago y la percusión de Johny Cortés. La idea original de este espectáculo es del propio Antonio de Quero mientras que los arreglos musicales son de Paquillo de Almería y Johny Cortés, e un espectáculo que durará aproximadamente hora y media.

En la Rambla de Almería sigue instalado el mercado navideño con un total de 70 casetas de madera y nueve 'stands' "para llenar de ilusión esta época". Estas casetas, destinadas a la venta ambulante con motivo de la Navidad, estarán abiertas hasta el próximo 8 de enero, "dando facilidad a todos los que realicen allí sus compras de Reyes, a realizar sus devoluciones".

Por su parte, la concejal de Empleo, Comercio e Impulso al Talento, Ana Trigueros, ha subrayado que las más de 70 casetas que conforman el mercado navideño, en plena Rambla, están sirviendo para que almerienses y visitantes "descubran regalos únicos y sabores tradicionales".

Asimismo, Trigueros ha valorado igualmente la "excelente acogida" de la programación navideña y ha destacado que este año han sido más de diez las zambombas que se han celebrado en distintos puntos de la ciudad, "poniendo de manifiesto que son actividades que interesan mucho al público", puesto que "todas han presentado un lleno absoluto, algo que nos invita a seguir trabajando en esto el próximo año".