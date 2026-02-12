Unos 70 especialistas participan en Córdoba en un congreso sobre nuevos materiales y medioambiente

Inauguración del IV 'Workshop on Materials for Photocatalysis, Energy and Clean Environment', - UCO

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido la inauguración del IV 'Workshop on Materials for Photocatalysis, Energy and Clean Environment (IV Wmpece)' en el que más de 70 especialistas nacionales e internacionales se han reunido para abordar los avances en el estudio de nuevos materiales que, con el objeto de conseguir un medioambiente más limpio, se utilizan en los campos de la catálisis, la fotocatálisis y la energía.

Tal y como ha informado la UCO en una nota, en el congreso, que está organizado por el Instituto Químico para la Energía y el Medio Ambiente (Iquema) de la Universidad de Córdoba y la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), a través de los Grupos Especializados de Química Inorgánica (GEQI) y Química del Estado Sólido (Geqes), se profundizará en aplicaciones de nuevos materiales para descontaminar la atmósfera urbana, eliminar contaminantes aguas, para la producción verde de hidrógeno, la conversión fotoquímica de N2 en amoníaco, la captura y conversión del CO2, así como la valorización de residuos en productos de valor añadido y nuevos sistemas de almacenamiento de energía de forma más sostenible, limpia y segura.

Así, el encuentro profundizará también en los retos actuales en sostenibilidad y transición energética. Como ha explicado el director del Iquema, Luis Sánchez, "los nuevos materiales van dirigidos a que los procesos de producción y/o almacenamiento de energía se realicen con menor impacto en la contaminación que pueda generar el proceso, mayor eficiencia de los procesos y menor coste de las materias primas".

"Todo lo anterior, sin duda, redunda en una mejora de la sostenibilidad y la transición energética. Lo mismo es aplicable a los procesos de descontaminación del medioambiente y la valorización de residuos", ha puesto de manifiesto el director del Iquema.

A través de conferencias plenarias, ponencias orales y sesiones de poster, el evento, que se encuadra dentro del Programa Estratégico del Iquema para visibilizar y potenciar la internacionalización del instituto, busca fortalecer la cooperación científica y promover redes de colaboración que impulsen la investigación conjunta en proyectos internacionales.

La inauguración ha contado con la presencia del director del Iquema, Luis Sánchez; del presidente del Grupo GEQI, Alfonso Caballero; del presidente del Grupo Geqes, Xermán de la Fuente Leis, y de la vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Córdoba, María José Polo, quien ha destacado la oportunidad que ofrece el congreso para intercambiar opiniones en un área que es calve para el futuro.