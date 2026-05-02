Alumnos de Secundaria realizan una jornada sobre apicultura y cambio climático en Cardeña y Montoro (Córdoba)

Jornadas de sensibilización y participación ambiental que se ha celebrado en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro sobre apicultura y cambio climático. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de Secundaria de los municipios cordobeses de Cardeña y Montoro han protagonizado esta semana una jornada temática de sensibilización y participación ambiental que se ha celebrado en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro y que ha versado sobre apicultura y cambio climático.

En la actividad, desarrollada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, han participado alrededor de 50 estudiantes, de entre 12 y 13 años, pertenecientes al IES Antonio Galán Acosta (Montoro) y al CEIP Maestro Juan Hidalgo (Cardeña), quienes han realizado un recorrido interpretativo sobre los valores ecológicos, geológicos y paisajísticos de este enclave de especial interés ambiental, según ha informado la Junta en una nota.

La jornada ha comenzado en el Centro de Visitantes Venta Nueva de Cardeña, donde el alumnado asistió a dos ponencias: la primera, impartida por la bióloga y experta en educación ambiental Natalia Sánchez, acerca de los valores, recursos naturales y sus usos del citado Parque Natural; y la segunda, a cargo del gerente de la empresa 'Miel Sierra de Montoro', Juan Antonio Ruiz, sobre la importancia de la apicultura para la agricultura y el medio ambiente y cómo les afecta el cambio climático.

De igual modo, y tras un desayuno molinero a base de pan, aceite y miel de producción local, zumos y batidos, la segunda parte de la jornada tuvo un enfoque más práctico mediante la realización de un taller al aire libre para dar a conocer los productos secundarios de la colmena, en el que los jóvenes aprendieron a elaborar velas y otros útiles con cera.

Para completar la visita, los alumnos de 1º de ESO disfrutaron de una suelta de aves rapaces por parte de un representante del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Los Villares, en concreto un búho real, un búho chico, dos cárabos y dos buitres que hicieron las delicias de los estudiantes.

Los asistentes han podido conocer y valorar los productos obtenidos de las colmenas, entender el beneficio ambiental que supone contar con una ganadería apícola y las abejas como bioindicadores y tomar conciencia de las amenazas y la problemática asociada a esta especie relacionadas con el cambio climático.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Sensibilización y Participación Ambiental en la Red Natura 2000 en la provincia de Córdoba, que incluye acciones orientadas a la sensibilización ciudadana en torno a la conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación al cambio climático, así como el desarrollo sostenible de los territorios vinculados a estos espacios protegidos.

El programa contempla el desarrollo de jornadas temáticas, actividades participativas y acciones formativas en distintos espacios de la Red Natura 2000, acercando estos enclaves a la población y favoreciendo su conocimiento y el uso responsable de estos espacios.

Además, se basa en una metodología dinámica que combina formación teórica con experiencias prácticas en el medio natural, promoviendo la implicación activa de los participantes y el desarrollo de competencias ambientales.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, Rafael Martínez, ha destacado que "este tipo de iniciativas facilita el conocimiento directo de los espacios naturales protegidos y su funcionamiento ecológico".

Asimismo, ha subrayado "la importancia de la educación ambiental como instrumento relevante para la protección de la biodiversidad y la gestión responsable de los recursos naturales". También han asistido a esta actividad de sensibilización ambiental el director conservador del Parque Natural Sierra Cardeña y Montoro, Pedro Torres, así como agentes medioambientales de esta comarca de la provincia de Córdoba. La actividad ha sido dinamizada por la empresa especializada 'Zumaya Ambiente Creativo', encargada del desarrollo de los contenidos y la coordinación de las acciones formativas sobre el terreno.