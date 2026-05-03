Por Andalucía Granada impulsa '100.000 tejados solares' y la creación de una Empresa Pública de Energía

El candidato de Por Andalucía, Rafa Sánchez Rufo. - POR ANDALUCÍA

GRANADA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La coalición electoral Por Andalucía ha desgranado este domingo sus propuestas prioritarias de gobierno en materia de transición energética y despliegue fotovoltaico. Frente al modelo de "desregulación y extractivismo" amparado por el Gobierno del Partido Popular en los últimos años, la candidatura progresista apuesta por un nuevo modelo energético" descentralizado, limpio y de gestión pública", diseñado para proteger la biodiversidad de la provincia de Granada y garantizar que la energía sea un derecho básico, no un bien especulativo en manos de fondos de inversión.

Tal y como ha emitido Izquierda Unida (IU) en una nota, en un contexto de emergencia climática donde la provincia de Granada sufre de primera mano los impactos de la sequía y el aumento de temperaturas, Por Andalucía sitúa la transición ecológica en el centro de su agenda, pero bajo la "premisa innegociable" de la justicia social y territorial.

"La luz y el sol de Andalucía no pueden ser el nuevo cortijo de las multinacionales eléctricas mientras nuestras familias y pequeños negocios sufren las consecuencias de la pobreza energética", ha declarado el candidato de Por Andalucía, Rafa Sánchez Rufo.

"Proponemos un modelo donde la energía esté en manos de la gente a través de cooperativas, comunidades energéticas y una nueva Empresa Pública de Energía. Queremos impulsar la energía solar con toda la fuerza, pero con orden, empezando por las cubiertas, los polígonos industriales y los suelos degradados", ha detallado, al tiempo que ha apostillado que van a "proteger nuestro patrimonio natural y agrario frente a la invasión de macroproyectos que destrozan nuestras comarcas sin dejar riqueza en el territorio".

Estas propuestas se complementan con un plan de fomento de las Comunidades Energéticas Locales, buscando que en 2030 todos los municipios andaluces cuenten con este tipo de iniciativas con participación pública.

Las "medidas clave" que la coalición lleva en su programa de gobierno para el sector fotovoltaico incluyen el Proyecto 'La Andalucía de los cien mil tejados solares para 2030' como un plan masivo para facilitar y financiar la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo en hogares, pymes y edificios de instituciones públicas como centros educativos, sanitarios y deportivos y la creación de una Empresa Pública de Energía para que esta entidad impulse y gestione proyectos de transformación energética, funcionando como comercializadora para evitar "los abusos del oligopolio eléctrico privado y garantizar un mínimo energético a la clase trabajadora y a la población vulnerable".

Además, la confluencia ha agregado el freno a la especulación y a los macroproyectos mediante una planificación territorial vinculante basada en criterios técnicos y ambientales rigurosos, exigiendo una evaluación ambiental acumulativa de plantas, líneas de evacuación y subestaciones junto con garantías económicas reales para la restauración y el desmantelamiento de las instalaciones como medidas clave.

Asimismo, también han concretado el retorno económico para los municipios ya que Por Andalucía establecerá por ley que el 40 por ciento de las rentas obtenidas por el alquiler de terrenos para megaproyectos energéticos se destinen directamente a los ayuntamientos afectados, asegurando que la transición verde "financie los servicios públicos locales y ayude a fijar población en nuestra tierra frente al expolio de las multinacionales".

"Llegamos a este mayo de 2026 con unos servicios públicos debilitados y un territorio fracturado tras ocho años de políticas de la derecha", ha remarcado Sánchez Rufo. "Pero frente a la resignación, hay esperanza, hay soluciones y hay futuro. Hacemos un llamamiento a la clase trabajadora granadina y a toda la mayoría social para que acudan a votar en las próximas elecciones", mientras que ha considerado que "votar a Por Andalucía es apostar por un modelo productivo verde y nuestro, es defender nuestros paisajes y garantizar que el sol de nuestra tierra sirva para abaratar la factura de la luz de nuestros vecinos, y no para engordar las cuentas de unos pocos".