Andalucía se integra en la Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y el Medio Ambiente

Asamblea General en la ciudad italiana de Módena (Italia). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, se ha incorporado oficialmente a la Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y el Medio Ambiente (Fedarene), una de las principales redes europeas de cooperación en materia energética y climática.

Con esta adhesión, que se ha materializado durante la Asamblea General celebrada el pasado mes de mayo en la ciudad italiana de Módena, Andalucía pasa a formar parte de una organización que integra a cerca de 90 agencias energéticas de 26 países europeos, "consolidando así su presencia en los espacios de referencia donde se debaten y diseñan las políticas que marcarán el futuro de la transición energética en Europa y reforzando la visibilidad de la comunidad autónoma en la UE", según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota.

De este modo, además de contribuir al intercambio de experiencias y buenas prácticas con otras regiones europeas, ser miembro de Fedarene permitirá a Andalucía "acceder a nuevas oportunidades de cooperación internacional, participar en proyectos conjuntos, anticipar tendencias regulatorias y fortalecer su capacidad para captar iniciativas y programas europeos vinculados a la energía y el clima".

"La entrada en esta red europea representa un paso estratégico para fortalecer la influencia de la región en la construcción de las políticas energéticas del futuro y consolidar su papel como referente en la transición hacia un modelo energético más sostenible, competitivo e inclusivo", ha valorado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que ha añadido que, además, supone "un importante respaldo al trabajo que desde la Junta de Andalucía se viene desarrollando en el campo de la eficiencia energética, las energías renovables y la descarbonización de los diferentes sectores productivos".

Junto con la Agencia Andaluza de la Energía, forman parte de esta federación europea otras doce entidades españolas, entre las que, a nivel autonómico, se encuentran el Ente Vasco de la Energía, el Institut Català d'Energia, el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y Léon, la Agencia Extremeña de la Energía, el Institut Balear de l'Energia o la Fundación Asturiana de la Energía. El otro miembro andaluz es la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz.

ASAMBLEA GENERAL DE FEDARENE

La Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y el Medio Ambiente ejerce como interlocutor de sus miembros ante las instituciones europeas, promoviendo la visión de las agencias energéticas regionales y locales en ámbitos "como la gestión eficiente de la energía, el desarrollo de las energías renovables, la sostenibilidad ambiental y la acción climática".

En concreto, entre sus principales funciones se encuentran la elaboración de posiciones comunes sobre legislación europea, el asesoramiento sobre oportunidades de financiación comunitaria, la creación de grupos de trabajo especializados y el impulso de alianzas para el desarrollo de proyectos internacionales.

Además de operar mediante la constitución de grupos de trabajo especializados, la federación organiza anualmente una Asamblea General, en cuyo marco se realiza la aprobación de la admisión de nuevos socios, un balance de las actuaciones desarrolladas, así como una proyección de ámbitos críticos sobre los que trabajar de manera coordinada.

A este respecto, durante esta primera reunión de la Asamblea en la que ha participado la Agencia Andaluza de la Energía como miembro formal, se ha realizado una revisión de los resultados alcanzados en el último año, se han intercambiado experiencias y se ha debatido sobre el papel de las agencias en la lucha contra la pobreza energética y como ventanillas únicas para la rehabilitación energética y la promoción de comunidades energéticas.

Además, se han organizado sesiones sobre la competitividad industrial a través de la cooperación regional y se han celebrado reuniones de alto nivel centradas en asuntos estratégicos como el desarrollo de políticas públicas orientadas a acelerar la transición hacia un modelo energético más justo, eficiente y sostenible.