Andalucía mide la huella de carbono del CTx Tech Experiencie Hub, en el que han participado 7.000 personas

Archivo - El CTx Tech Experiencie Hub, evento tecnológico celebrado recientemente en la capital hispalense, ha aglutinado la participación de 7.000 personas durante dos días. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CTx Tech Experiencie Hub, evento tecnológico celebrado recientemente en la capital hispalense y en el que se han dado cita alrededor de 7.000 personas durante dos días, ha "consolidado el liderazgo" de Andalucía en la gestión sostenible de eventos públicos con la medición de su huella de carbono.

La medición de la huella de carbono del evento, impulsada y publicada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha arrojado resultados objetivos para la mejora continua y la implementación de medidas de reducción en futuras ediciones. En este sentido, el CTx Tech Experiencie Hub ha registrado una huella de carbono total de 186,2 toneladas de CO2 equivalente, lo que supone una ratio de 26,6 kg de CO2e por asistente.

El análisis de la huella, un ejercicio desarrollado en el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima, ha abarcado todas las fases del evento: montaje, celebración y desmontaje, siguiendo las directrices del 'Protocolo para el cálculo de la Huella de Carbono de eventos sostenibles' y su correspondiente anexo metodológico desarrollados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha explicado la Junta en una nota.

El informe concluye que la movilidad de los asistentes constituye el principal factor de impacto ambiental, concentrando 135.986 kg de CO2e, lo que representa la mayor parte de las emisiones generadas durante la fase de celebración. En particular, los desplazamientos en avión debido a la naturaleza internacional del evento han supuesto uno de los mayores retos en términos de descarbonización.

En total, la fase de celebración acumuló 160.579 kg de CO2e, seguida por la fase de materiales con 17.968 kg de CO2e, donde el catering destaca como el principal contribuyente, representando el 92% de las emisiones de esta etapa. El uso de envases y el volumen de consumo, como las 4.500 botellas de agua distribuidas, evidencian el potencial de mejora en este ámbito. Por su parte, las fases de montaje y desmontaje registraron impactos significativamente menores, con 4.062 kg de CO2e y 3.546 kg de CO2e, respectivamente.

Uno de los aspectos positivos identificados es la eficiencia del modelo multisede en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja, que ha permitido optimizar el uso de infraestructuras permanentes y reducir la necesidad de construcciones temporales. Esta estrategia ha contribuido a minimizar parte del impacto ambiental asociado a materiales y logística.

No obstante, el consumo energético derivado del despliegue tecnológico, incluyendo climatización y sistemas audiovisuales, ha generado 5.298 kg de CO2e, lo que señala una línea de actuación prioritaria para futuras ediciones. Asimismo, el estudio ha incorporado datos de movilidad mediante encuestas a asistentes, alcanzando un nivel de confianza del 95%, lo que refuerza la fiabilidad de los resultados y su utilidad para la toma de decisiones.

La medición de la huella de carbono del CTx Tech Experience Hub 2026 constituye "un ejemplo de transparencia y responsabilidad institucional, alineado con los objetivos climáticos de la Junta de Andalucía". Este análisis no sólo permite identificar los principales focos de emisión, sino que sienta las bases para avanzar hacia eventos climáticamente neutros.

Entre las principales líneas de mejora destacan el fomento del transporte sostenible, la reducción del impacto del catering mediante productos de proximidad y envases sostenibles, la optimización del consumo energético y la compensación de emisiones mediante proyectos de absorción.