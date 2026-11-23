La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, asiste a la clausura el II Foro Andaluz de Huella Verde, que organiza Grupo Llopis Servicios Ambientales. A 23 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha participado este lunes en el II Foro Andaluz de Huella Verde, organizado por el Grupo Llopis Servicios Ambientales en el Club Cámara Antares de Sevilla. Durante el encuentro, Martínez ha abordado las líneas de trabajo de su departamento en economía circular, que combinan el asesoramiento a las empresas para aprovechar materiales con la asistencia a los municipios en la planificación de sus servicios e infraestructuras de residuos.

Según ha informado la Junta en una nota, el foro ha reunido experiencias empresariales y un diálogo con las administraciones sobre las dificultades prácticas de esta transición. En este marco, la consejera ha entregado el premio Huella Verde a la Terminal Marítima del Guadalquivir por la obtención del certificado Residuo 0 de la Cámara.

Al hilo, su consejera delegada, Beatriz Fernández, ha recogido el reconocimiento, que distingue el trabajo de la compañía en la reutilización, el reciclaje y la valorización de sus residuos.

En el encuentro han participado la presidenta de Llopis Servicios Ambientales, Ana Llopis, y el gerente del Club Cámara Antares, Luis Cordero.

Por parte de la Junta han asistido la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Litoral, Isabel Mirones; el director general de Economía Circular, David Fernández, y la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla, Inmaculada Gallardo, entre otras autoridades.

El aprovechamiento de materiales en los procesos productivos forma parte de las actuaciones que contempla la Ley de Economía Circular de Andalucía, aprobada en 2023. La norma aborda la reducción del consumo de recursos y la prolongación de la vida útil de los productos, mediante la reparación y la reutilización, además de su reciclaje cuando se convierten en residuos.

Para trasladar estos principios a la actividad empresarial, la Consejería presta asistencia técnica en los procedimientos de declaración de subproductos y de fin de la condición de residuo. Estas vías facilitan que materiales procedentes de una actividad puedan reincorporarse a procesos productivos, siempre que cumplan los requisitos y las garantías ambientales correspondientes.

LÍNEAS DE TRABAJO PARA LA PRESENTE LEGISLATURA

Asimismo, las líneas de trabajo para esta legislatura incluyen el desarrollo de la Estrategia Andaluza de Economía Circular mediante un proceso participativo con administraciones, empresas, agentes sociales, universidades y centros tecnológicos. A ello se suman la actualización del Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030, conocido como PIRec 2030, y la elaboración de un nuevo Reglamento de Residuos y de Fomento de la Economía Circular, atendiendo a la evolución normativa estatal y europea.

La revisión del PIRec evaluará el cumplimiento de los objetivos y la eficacia de las medidas desarrolladas para determinar los ajustes y las nuevas actuaciones necesarias. Este trabajo servirá para orientar y apoyar a las entidades locales en el cumplimiento de sus obligaciones, así como a los sectores productivos en su transición hacia una economía circular.

En este contexto, el proyecto de presupuestos de 2027 de la Junta recoge una dotación de 72,19 millones de euros para economía circular. En este ámbito, contempla 3,1 millones para las bases técnicas de apoyo a la elaboración de los planes locales, con diagnósticos, objetivos e indicadores adaptables a las características de cada municipio. También prevé diez millones para ayudas destinadas a la recogida separada de biorresiduos.

Por su parte, el Plan de Estaciones de Transferencia de Biorresiduos de Andalucía, PlanetA, aborda las instalaciones que facilitan el transporte de los residuos orgánicos recogidos separadamente hasta las plantas de tratamiento. Las previsiones para 2027 incluyen, una vez resuelto el plan, proyectos en las provincias de Sevilla y Málaga. Junto a estas actuaciones, las cuentas de 2027 recogen ocho millones para el sellado de vertederos, con intervenciones previstas en Almería y Granada.

La participación ciudadana completa el recorrido de los residuos desde su separación en origen. "Acudir al punto limpio, reparar antes de sustituir un producto o evitar el desperdicio alimentario son decisiones cotidianas relacionadas con la prevención y el aprovechamiento de recursos", ha señalado la consejera. Por ello, las instalaciones de recogida también desempeñan una función de sensibilización y educación ambiental.