Andalucía y otras cinco CCAA del litoral español reclaman una nueva ley de costas

II Cumbre Nacional del Litoral, que ha reunido este viernes en València a representantes de gobiernos de autonomías con litoral - GVA

SEVILLA/VALENCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varias comunidades autónomas del litoral español, como Andalucía, la Comunitat Valenciana, Galicia, Murcia, Canarias y Cantabria, han hecho frente común para reclamar al Gobierno que impulse una nueva ley de costas que aporte mayor seguridad jurídica y que sea "más actual, más real" y "más sensible a la realidad" de cada una de las regiones, así como que supere la actual "política de deslindes".

Así lo ha explicado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, en declaraciones a los medios antes de la celebración de la II Cumbre Nacional del Litoral que ha reunido este viernes en València a representantes de gobiernos de autonomías con litoral.

En concreto, han participado, además de Martínez Mus, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García; la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de Galicia, Ángeles Vázquez; el conseller del Mar y del Ciclo del Agua de las Islas Baleares, Juan Manuel Lafuente; el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Jorge García; y el consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio de Cantabria, Roberto Meria.

Martínez Mus ha señalado que a todas estas CCAA les preocupa "mucho" la seguridad jurídica de la costa y cuestiones como la regresión, "el problema más importante en estos momentos", ante el que la actual normativa "no contempla medidas para frenarla". "Una normativa moderna, actual y del siglo XXI tiene que tener en cuenta eso", ha reivindicado el responsable valenciano.

También ha abogado por establecer mecanismos de compensación para que los recursos que genera la costa reviertan en "cierta manera" en proteger el litoral, algo que en estos momentos "no está sucediendo".

"Se trata de proteger el territorio, de conservar nuestras costas, de conservar ese patrimonio cultural, energético y también económico que tiene nuestro litoral y la herramienta que tenemos en estos momentos, que es la ley vigente, no es suficiente", ha resumido.

El Gobierno de la Región de Murcia reivindicó un traspaso completo y homogéneo de competencias de costas a las autonomías para una gestión integral del litoral. El Ejecutivo murciano hace frente común con otras autonomías, porque "las decisiones sobre la gestión del litoral no se pueden tomar a 500 kilómetros del mar", según ha afirmado el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, durante su participación en la II Cumbre Nacional del Litoral, celebrada en Valencia.

En este foro, que reunió a siete comunidades autónomas, el titular regional de Fomento defendió que "son los ejecutivos autonómicos los que conocen de primera mano las particularidades y singularidades de sus costas", según informa el Gobierno murciano en un comunicado.

En la cumbre, el consejero planteó un traspaso de competencias "completo, único y homogéneo en materia de litoral, para ofrecer una gestión ágil y cercana", e indicó que esta petición "tiene el fin de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y de las administraciones, así como la equidad entre territorios".

"Este traspaso permitiría avanzar hacia una visión global e integral del litoral, frente al actual mosaico competencial que converge sobre un mismo espacio físico", considera García Montoro, que ha señalado que "también posibilitará compatibilizar la protección medioambiental con la puesta en valor del litoral y con los usos tradicionales que forman parte de nuestra identidad y de nuestra actividad económica".

El consejero de Fomento ha expuesto la dificultad que entraña la convivencia de distintas decisiones administrativas en un mismo tramo de costa e indicó que "una gestión autonómica plena facilitaría una respuesta más eficiente, más próxima y más ajustada a la realidad específica del litoral de la Región de Murcia, además de una relación más ágil con los ayuntamientos".