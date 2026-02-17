Acciona Energía completa la repotenciación del parque eólico Tahivilla de Tarifa

Archivo - Parque eólico de Tahivilla - ACCIONA - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Acciona Energía ha completado la repotenciación de su parque eólico Tahivilla, de 84,4 megavatios (MW) y situado en Tarifa (Cádiz), y ya ultima su puesta en marcha, tras sustituir 98 aerogeneradores antiguos por 13 unidades de última generación.

Esta renovación ha permitido incrementar la producción anual de energía en un 72% gracias a una mayor potencia instalada y un mejor rendimiento, al mismo tiempo que la capacidad de evacuación del parque seguirá siendo la misma.

Se estima que Tahivilla generará 254 gigavatios hora (GWh) de electricidad al año, evitando la emisión de alrededor de 108.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales, según informa la compañía en un comunicado, en el que señala que el proyecto cuenta con el respaldo de un contrato de compraventa de energía (PPA) a 15 años firmado con un cliente privado.

"Este acuerdo ha desempeñado un papel clave para hacer posible la repotenciación al aportar estabilidad de ingresos a largo plazo y asegurar parte de la inversión necesaria para modernizar la instalación", ha indicado.

Acciona Energía ha recibido 8,3 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea NextGenerationEU, para este proyecto de repotenciación, que ha generado más de 1.000 empleos vinculados al desmantelamiento del antiguo parque y a la construcción del nuevo.

La reducción significativa del número de aerogeneradores permite optimizar el uso del suelo y mejorar su integración en el entorno, al tiempo que se prolonga la vida útil de la instalación y se maximiza el aprovechamiento del recurso eólico.

Acciona explica que, en determinados casos, la repotenciación ofrece importantes ventajas frente a la construcción de un nuevo parque eólico desde cero, al tiempo que suele contar con una mayor aceptación social en zonas ya familiarizadas con las energías renovables, reduce el impacto ambiental al aprovechar infraestructuras existentes y disminuir el número de aerogeneradores, y acorta los plazos de desarrollo. Además, conlleva menores costes y riesgos de inversión.