Antonio Garamendi presidirá el Comité de Honor de R3genera (Huelva) y Cepyme asumirá la vicepresidencia

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. - Alberto Paredes - Europa Press

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, será el presidente del Comité de Honor de R3genera 2026, el I Congreso Nacional de Economía Circular para el Desarrollo Industrial, que se celebrará en Huelva, "reforzando así el posicionamiento de este encuentro como una de las principales iniciativas nacionales en torno a la sostenibilidad y la transformación del modelo productivo".

Así lo ha indicado la organización en una nota, en la que señala que, asimismo, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), a través de su presidenta, Ángela de Miguel, asumirá la vicepresidencia del Comité de Honor, respaldando una iniciativa que busca reunir en Huelva a empresas, administraciones públicas y grandes expertos para abordar los grandes retos y oportunidades de la economía circular aplicada a la industria.

La organización del congreso ha trasladado además una solicitud formal a la Casa Real para que la reina ostente la Presidencia de Honor de R3genera 2026, petición que actualmente se encuentra pendiente de respuesta. Junto a estas incorporaciones institucionales, el Comité de Honor contará también con la participación de los máximos responsables de las entidades y grandes compañías que apoyan esta primera edición del congreso.

Así son ya miembros del Comité de Honor la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; la CEO de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez; el CEO de PreZero Iberia, Gonzalo Cañete; el director general de Caja Rural del Sur, Guillermo Téllez; el director país de Veolia España, Daniel Tugues; y el CEO de Moeve, Maarten Wetselaar.

Desde la organización, el comisario de R3genera, Alberto España, destaca que "R3genera está creciendo gracias a muchas personas y entidades que han entendido desde el principio el potencial de esta iniciativa. Que entidades como CEOE y Cepyme se sumen a este proyecto es una señal muy positiva y un impulso enorme, nos confirma que existe una necesidad real de generar espacios en los que hablar de industria, sostenibilidad e innovación desde una perspectiva práctica y conectada con la realidad empresarial", ha señalado.

R3genera 2026 se celebrará los días 3, 4 y 5 de noviembre en la Casa Colón de Huelva y abordará cuestiones estratégicas relacionadas con la economía circular, la transición energética, la innovación industrial, la bioeconomía, la gestión eficiente de recursos y las nuevas oportunidades de desarrollo sostenible.

El Congreso está impulsado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y la Asociación de Empresas del Sector Ambiental de Huelva (AESA), y cuenta con el respaldo institucional de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación de Huelva, el Puerto de Huelva, la Cámara de Comercio de Huelva, la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía, junto a entidades empresariales y compañías líderes "comprometidas con la sostenibilidad y la transformación industrial", como FCC, Valoriza, DSM, Giahsa, Aiqbe, Ecoembes o Ecovidrio.