Arranca el III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde en Huelva con el recuerdo de las víctimas de Adamuz

Inauguración del III Congreso de Hidrógeno Verde en Huelva.

HUELVA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde ha inaugurado este miércoles su tercera edición en el Palacio de Congresos Casa Colón de Huelva con un minuto de silencio dedicado a las 46 víctimas del accidente de tren de Adamuz, en un acto que ha reunido a representantes de las administraciones y del mundo empresarial en torno al despliegue industrial del hidrógeno renovable.

Según ha indicado la organización en una nota de prensa, promovido por la Federación Onubense de Empresarios (FOE), con la colaboración de la Alianza de Valles del Hidrógeno de España, el congreso se celebra del 4 al 6 de febrero y congrega en esta edición a alrededor de 1.400 profesionales con la presencia confirmada de más de 450 empresas, reforzando su dimensión internacional con participación de delegaciones y compañías de Asia, Europa y Latinoamérica.

El acto inaugural ha contado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que ha subrayado que "hablar de hidrógeno verde es hablar de transición energética", pero "también de reindustrialización, competitividad, empleo y oportunidades", toda vez que ha destacado que Huelva "ya está en el camino y avanzando a velocidad de crucero" por "su base industrial, su puerto estratégico y su capacidad logística, junto a conocimiento técnico, tejido empresarial y una clara apuesta institucional".

Por parte de la Junta de Andalucía, el viceconsejero Cristóbal Sánchez ha señalado que "Andalucía se está posicionando como un referente para la producción de hidrógeno verde, especialmente las provincias de Huelva y Cádiz", al contar con "recursos naturales, talento y experiencia, infraestructuras portuarias muy relevantes y una posición geoestratégica clave".

Además, ha añadido que el hidrógeno resulta "imprescindible para la descarbonización de la industria y del transporte" y ha puesto en valor la colaboración público-privada a través de la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde, "que ya cuenta con más de 150 entidades adheridas".

Por otra parte, el director general del IDAE, Miguel Rodrigo Gonzalo, ha recordado el papel de la electrificación y de los gases renovables en el proceso de descarbonización y ha defendido que "es un vector de crecimiento económico que no podemos desaprovechar", en un contexto en el que España cuenta ya con una alta penetración de renovables y un potencial de crecimiento que, a su juicio, debe traducirse en una nueva economía vinculada a la electricidad renovable y al hidrógeno.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha enmarcado la celebración del Congreso en un "momento clave", al destacar que "ya no estamos ante una promesa tecnológica ni ante sólo un debate" y que "el hidrógeno renovable se ha convertido en una palanca real para descarbonizar la industria, para transformar el modelo energético y, sobre todo, para generar actividad económica y empleo cualificado ligado al territorio".

Por su parte, la presidenta del Comité de Honor del Congreso, Teresa Rasero, ha puesto en valor el carácter del evento como "espacio de cooperación y aceleración real de proyectos". "Se organiza en todo el Congreso porque es un excelente ejemplo de la colaboración público-privada", al tiempo que ha subrayado que en esta edición "nos abrimos mucho más al resto del mundo y aprender de lo que ya está ocurriendo en otras geografías".

"Necesitamos que el 2026 sea un año de certidumbre, necesitamos que ese marco regulatorio sea estable", ha comentado, toda vez que ha llamado a que el Congreso sirva para "fortalecer alianzas" y pasar "de la ambición a la acción".

En el ámbito empresarial, el vicepresidente de la CEOE, Javier González de Lara, ha afirmado que el Congreso es "ya una auténtica referencia" y ha insistido en que 2026 puede ser "el año del despegue definitivo del hidrógeno", subrayando la necesidad de "convertir los proyectos en inversiones reales".

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, ha reivindicado el papel de la universidad pública como "aliado estratégico" para la transformación industrial y la descarbonización, poniendo el foco en la generación de talento, la transferencia de conocimiento y la contribución de la UHU a proyectos e iniciativas internacionales vinculadas a sostenibilidad y tecnologías renovables.

A continuación, el CEO de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha situado a Huelva como "enclave estratégico" para la seguridad energética y el despliegue de infraestructuras, y ha recordado que Enagás cuenta en la ciudad con "una de nuestras grandes plantas de gasificación estratégica para la seguridad de suministro del gas en Europa", por lo que ha defendido el papel de Andalucía en la nueva red del hidrógeno.

"Andalucía es una parte esencial de esa red con 165 kilómetros de hidroductos", ha detallado Gonzalo Aizpiri, quien ha añadido que Enagás trabaja también en el trazado adicional "de Huelva a Algeciras", y ha afirmado que 2026 "va a ser el gran año del hidrógeno verde".

Por su parte, el CEO de Avalon Renovables, Alberto Rabanal Marín, ha destacado el carácter ya "de presente" del sector y el enfoque práctico del Congreso y ha defendido que el momento actual es de maduración y de alianzas.

Desde el sector tecnológico, el managing director de Siemens Energy en España, Kerman Gabiola, ha señalado que el sector entra en una etapa de "madurez" en la que se consolidan proyectos con verdadero potencial y ha destacado que "España reúne condiciones únicas en Europa para liderar el desarrollo del hidrógeno verde".

Por parte de Moeve, Carlos Barrasa ha defendido que la industria vive "un momento espectacular" y de consolidación, en el que "tenemos que empezar a traer las excavadoras" para materializar los proyectos, confiando en que el Congreso marque "el inicio de esa actividad".

Ha enmarcado la transición como "una oportunidad de industrialización y competitividad" y ha vinculado el próximo ciclo del Congreso a la entrada en fase de construcción y despliegue industrial.

Asimismo, el presidente de la FOE y entidad organizadora del Congreso, José Luis García-Palacios Álvarez, ha puesto el acento en el papel del tejido empresarial para convertir la ambición en realidad industrial: "las ideas no se convierten en realidad por sí solas, sino que necesitan personas, empresarios, que crean en ellas, que inviertan".

Además, García-Palacios ha señalado que el Congreso evidencia que "cuando el sector privado lidera, las cosas pasan" y ha reclamado a las administraciones "estar a la altura del riesgo que asumen las empresas", defendiendo que el objetivo empresarial pasa por "seguridad jurídica, agilidad administrativa, infraestructuras modernas, logística avanzada y energía suficiente y competitiva".

En el cierre de su intervención, ha dejado constancia de la intención de la FOE de seguir "impulsando este cita, defendiendo el tejido productivo y siendo exigentes, leales pero firmes, con quienes tienen las competencias de inversión pública", para finalmente dedicar este III Congreso a la memoria de las víctimas del accidente de Adamuz.

APERTURA AL MERCADO ASIÁTICO

Como una de las principales novedades de esta edición, el III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde da un salto cualitativo en su proyección internacional con una apertura estructurada al mercado asiático, incorporando al programa la participación de empresas chinas.

En el marco del congreso, la H2 Intervalley Alliance ha formalizado hoy su ampliación al ámbito ibérico con la firma de adhesión de la Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogénio (APPH).