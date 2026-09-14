Atlantic Copper inaugura en Huelva la planta CirCular capaz de recuperar 60.000 toneladas de metales esenciales al año

Acto inaugural de CirCular en Huelva. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Atlantic Copper ha celebrado este lunes el acto inaugural de CirCular, su nueva planta de recuperación de metales procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos. El proyecto abre una nueva etapa en la trayectoria de la Compañía al incorporar el reciclaje avanzado de metales a su actividad metalúrgica y ha supuesto una inversión de más de 550 millones de euros.

Según ha indicado la empresa en una nota de prensa, en el acto han participado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el director de la representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja; así como el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, y la consejera delegada, Macarena Gutiérrez. Asimismo, han asistido representantes de las administraciones públicas, instituciones europeas y otras entidades públicas y privadas.

La instalación, integrada en el complejo metalúrgico de Huelva, permite recuperar metales como el cobre, el oro, la plata, el paladio, el platino y el níquel esenciales para la transición energética, la digitalización y el desarrollo tecnológico, reforzando el compromiso de Atlantic Copper con la economía circular, la innovación industrial y el fortalecimiento de la cadena de suministro europea de materias primas fundamentales.

Con capacidad para procesar hasta 60.000 toneladas al año, CirCular situará a España y a Huelva en "una posición destacada" dentro del reciclaje tecnológico europeo, como líder de un proyecto industrial innovador y de referencia internacional. La nueva planta, que ha sido reconocida como estratégica por la Comisión Europea y por la Junta de Andalucía, será la primera del sur de Europa de estas características.

En este sentido, el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, ha destacado la "importancia" estratégica de un proyecto "que supone la evolución natural de la compañía, que lleva medio siglo contribuyendo al desarrollo industrial a través de la metalurgia, transformando las materias primas en metales esenciales para el progreso, y que hoy da un paso más incorporando el reciclaje avanzado para seguir construyendo industria, sostenibilidad y futuro para Andalucía, para España y para Europa".

Targhetta ha remarcado el "orgullo" de poner en marcha una actividad "con visión de futuro", que situará a España en "una posición de liderazgo, en un escenario en el que el acceso a los metales se ha convertido en un elemento clave en el equilibrio internacional por su importancia en los procesos de transformación de sectores industriales estratégicos".

Además, ha remarcado que gracias a esta planta, "Huelva se pone a la cabeza de la economía circular" y permitirá a España "reciclar el cien por cien de los aparatos" y a Europa "alcanzar el 65% de reciclaje que se había impuesto para el año 2026"

Por su parte, la consejera delegada, Macarena Gutiérrez, ha puesto en valor que CirCular es "fruto de la experiencia y el conocimiento que Atlantic Copper ha adquirido durante décadas, y del trabajo de cientos de profesionales, empresas colaboradoras e instituciones que han contribuido a hacerlo posible".

Un proyecto que demuestra, según ha señalado la CEO, "una nueva capacidad industrial para Europa y el compromiso de la compañía de seguir creciendo desde Huelva, generando empleo e impacto económico, impulsando la innovación y demostrando que el liderazgo industrial es compatible con la eficiencia y la sostenibilidad", ha señalado la Consejera Delegada.

"CirCular es mucho más que una planta industrial. Es una apuesta por el futuro y por una industria europea más competitiva, sostenible y resiliente; y, sobre todo, una demostración de lo que somos capaces de construir cuando combinamos experiencia, talento, innovación y colaboración", ha concluido Gutiérrez.

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido en el valor de la inversión realizada, "550 millones de euros que desde el minuto uno están generando empleo y riqueza", por lo que ha definido a CirCular como "un proyecto de mucho calado, con un enorme valor añadido para Andalucía, que afianza un modelo industrial sostenible que incorpora los principios economía circular".

Por ese motivo, ha señalado, "Andalucía apoya estos proyectos, que contribuyen a dar un salto en la escala de valores y situación estratégica de la comunidad en el conjunto de la economía".

Así, ha considerado que se trata de "un modelo muy, pero que muy potente para el crecimiento empresarial e industrial de Huelva en Andalucía", que demuestra que la economía circular no es solo un compromiso de sostenibilidad, sino también de actividad económica, desarrollo, progreso y bienestar para el conjunto de los ciudadanos, ya que impulsa capacidades industriales avanzadas, genera conocimiento tecnológico y crea empleo de calidad con un impacto positivo y duradero en el entorno".

"APUESTA POR HUELVA"

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que CirCular "no es solamente una gran inversión", sino "una declaración de intenciones". "Es decirle a Europa que desde Huelva somos capaces de hacer las cosas de otra manera, que podemos crecer siendo más sostenibles, que podemos generar riqueza cuidando nuestro entorno, que podemos tener una industria de referencia internacional y, al mismo tiempo, avanzar hacia una ciudad más verde y con mayor calidad de vida", ha indicado.

"Por eso quiero felicitar a Atlantic Copper y a todas las personas que han hecho posible este proyecto. Y además de felicitar, quiero agradecer a la compañía su continua apuesta por Huelva en todos los ámbitos, no solo desde su industria, sin olvidar que es la empresa que más contrataciones genera en Huelva; sino también desde su Fundación, siempre al lado de la cultura y el tejido asociativo onubense", ha señalado.

"Si queremos que Huelva sea la capital verde del sur de Europa, necesitamos empresas valientes, innovadoras y comprometidas como Atlantic Copper. Y necesitamos seguir trabajando juntos: administraciones, empresas, universidades, trabajadores y sociedad civil para lograrlo", ha finalizado la regidora onubense.

En el acto ha participado también el director de la representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, quien ha incidido en la dimensión europea de un proyecto "llamado a incentivar el reciclaje, que es en lo que consiste la economía circular: en pasar de una economía de usar y tirar a una economía circular a una en la que el residuo se convierte en un recurso".

Calleja ha remarcado que, en una Europa que precisa aumentar las tasas de circularidad en su economía y que está embarcada en la construcción de un mercado único para la recuperación de residuos, "este proyecto tiene una repercusión que va mucho más allá de una inversión local y alcanza una trascendencia europea", y, por eso, "ha sido designado como proyecto estratégico de interés europeo, porque los materiales que se van a reciclar, sea cobre, níquel o paladio son esenciales para la economía del futuro".

"Hoy Huelva y Andalucía se convierten en punto de referencia para la economía circular europea. Europa necesita este tipo de proyectos, que generen valor económico y empleo cualificado, que contribuyan a alcanzar objetivos medioambientales, sean beneficiosos para industria y demuestren que competitividad y sostenibilidad son dos caras de la misma moneda, contribuyendo a una Europa más preparada para los retos del futuro", ha finalizado.