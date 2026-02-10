Atlantic Copper informa a las asociaciones vecinales de Huelva de los avances del proyecto CirCular

Reunión entre Atlantic Copper asociaciones vecinales de Huelva. - ATLANTIC COPPER

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Responsables de Atlantic Copper se han reunido con representantes de varias asociaciones vecinales de Huelva para informarles sobre los avances del proyecto CirCular, en el marco de los encuentros que la compañía mantiene con entidades de relevancia social con el objetivo de compartir y dialogar sobre los aspectos de la nueva planta que puedan suscitar interés entre la ciudadanía.

Según ha indicado la empresa en una nota de prensa, el proyecto CirCular, que se pondrá en marcha en el segundo trimestre de este año tras una inversión cercana a los 500 millones de euros, permitirá dar una segunda vida a los metales contenidos en fracciones no férreas procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos que han llegado al final de su vida útil (RAEE), y que están considerados esenciales por la UE como el cobre, la plata, el oro, el estaño, el paladio, el platino y el níquel, para afrontar los retos de la transición energética y digital.

Tendrá capacidad para procesar 60.000 toneladas anuales, reforzando el papel de Atlantic Copper como "referente europeo en el reciclaje tecnológico".

De este modo, en el encuentro han estado presentes la directora de Comunicación y ESG de la Compañía, Marta Cerati; el coordinador de operaciones en la Fundición Secundaria, Manuel Ramos; el coordinador de Medio Ambiente, Pablo García Vila; y el director de Consultoría SHE en España y experto senior en Sostenibilidad de Inerco, Javier Hidalgo.

Por parte de las entidades vecinales han participado el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Saltés, José Luis Rebollo; y los representantes de las asociaciones Santa Ana, Los Rosales, Santa Gema, Molino de la Vega, Mora Claros y Vicente Yáñez Pinzón.

Durante la reunión, Cerati ha explicado que el proyecto CirCular ha sido declarado estratégico por la Junta de Andalucía y la Comisión Europea, ya que contribuirá a reducir la dependencia europea del exterior de metales esenciales. El hecho de hacerlo a través del reciclaje refuerza el papel de Huelva como referente europeo en la recuperación de estas materias primas, demostrando que la industria onubense "se está posicionando a la vanguardia en cuestiones de sostenibilidad, innovación y empleo de calidad, lo que favorece una economía más respetuosa con el entorno".

Además, Cerati hizo hincapié en cómo está revirtiendo en la sociedad un proyecto de estas características, ya que "en la actual fase de construcción, el Proyecto CirCular integra a más de 900 profesionales y cuenta con un 80% de proveedores onubenses".

"Estos datos, junto a una contribución estimada de 30 millones de euros anuales a las arcas públicas que ya aporta la actividad del complejo metalúrgico, refleja el impacto positivo de Atlantic Copper en el desarrollo y el progreso económico de la provincia", ha abundado.

El proyecto se ha diseñado bajo los "más altos estándares ambientales y de eficiencia energética", una apuesta que Atlantic Copper lleva desarrollando las dos últimas décadas. Los equipos de protección ambiental, que ocuparán más del 50% de las instalaciones y que han supuesto hasta el 40% de la inversión total del proyecto, "garantizarán una excelente operatividad en el marco normativo de alta exigencia que estipula la Unión Europea".

Esta apuesta tecnológica forma parte de la estrategia de innovación de Atlantic Copper, que destina más de diez millones de euros cada año a proyectos de investigación, sostenibilidad y mejora de procesos. El encuentro forma parte del plan de divulgación iniciado por la empresa en 2023, con el que acerca su actividad a los distintos grupos de interés, especialmente a la ciudadanía onubense.

Los responsables del proyecto explicaron a los representantes vecinales tanto el proceso industrial de la nueva planta como las mediciones realizadas sobre seguridad e impacto, que superan los requisitos establecidos por la normativa de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Los estudios, que abarcan no solo el entorno inmediato, sino todas las áreas habitadas alrededor del proyecto, emplean metodologías y datos conservadores y concluyen que las emisiones previstas se sitúan entre 100 y 10.000 veces por debajo de los límites fijados por la legislación europea, española y andaluza.

Por su parte, el presidente de la federación vecinal, José Luis Rebollo, ha destacado la "importancia" de contar con las entidades que representan a la ciudadanía y solicitarles su opinión ante un proyecto novedoso, "nos parece interesante, y más al haber sido declarado estratégico porque se van a reciclar elementos de aparatos eléctricos que de otra forma terminarían tirándose a la basura y contaminando", ha señalado.

"Además, se van a recuperar minerales importantísimos para volverlos a utilizar, y nos parece muy bien que estas iniciativas se lleven a cabo en España y en concreto en Huelva", ha indicado. En todo caso, ha señalado que como representantes vecinales también estarán "muy pendientes" para "exigir el estricto cumplimiento de todos los requisitos medioambientales", de forma que "se garanticen la seguridad del proyecto y de la ciudadanía de Huelva".