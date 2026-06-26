La Autoridad Portuaria de Almería licita por 3,6 millones la planta solar de mayor potencia del puerto en Ribera I

Parking del Muelle de Ribera I del Puerto de Almería, donde se ubicará la planta fotovoltaica. - APA

ALMERÍA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha licitado la instalación de una planta solar fotovoltaica para autoconsumo de un megavatio en el aparcamiento del Muelle de Ribera I del Puerto de Almería, que será la de mayor potencia del recinto portuario, con un presupuesto base de licitación de 3.627.968 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La actuación se ubicará sobre una hectárea de cubiertas que darán sombra a la zona de preembarque.

El proyecto contempla el montaje de diez estructuras tipo marquesina a un agua, sobre las que se realizará una instalación solar con una potencia nominal total de 855 kilovatios. La instalación estará integrada por 1.460 módulos fotovoltaicos de 650 vatios, tres inversores de 285 kilovatios nominales y una potencia pico instalada de 949 kilovatios pico.

Además, para almacenar parte de los excedentes de energía, se dispondrá de baterías con una potencia de 880 kilovatios nominales y una capacidad de almacenamiento de 3.664 kilovatios hora, según ha detallado la entidad portuaria en una nota.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha explicado que, con la ejecución de esta planta, la entidad portuaria alcanzará su objetivo de "huella de carbono cero" en cuanto a consumo directo de energía eléctrica, de forma que el cien por ciento de la energía eléctrica consumida directamente por la autoridad portuaria en el Puerto de Almería "procederá de energía renovable en 2027".

El presupuesto de la obra está cofinanciado con fondos europeos Feder 4 dentro del Programa Plurirregional Feder de España 2021-2027. En caso de coincidir con la Operación Paso del Estrecho (OPE), el inicio de los trabajos se pospondrá hasta su conclusión por las necesidades de explotación portuaria.

La APA avanza así en su estrategia de descarbonización del Puerto de Almería, recogida en el Plan Estratégico de Sostenibilidad 2024-2030, mediante la ejecución de la planta fotovoltaica para autoconsumo en Ribera I.

Con esta planta, el Puerto de Almería contará con cuatro plantas solares fotovoltaicas. La APA ha instalado recientemente una planta de 660 kilovatios sobre las naves situadas en el Muelle de Ribera II y cuenta con otras dos en el Puesto de Control Fronterizo, con 80 kilovatios, y en la Estación Marítima, con 98 kilovatios.

Con estas tres instalaciones, la APA ya genera una cantidad de energía limpia en balance neto similar a la que consume de manera directa en el Puerto de Almería.