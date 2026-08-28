La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) avanza en el proyecto para impulsar la autosuficiencia energética del puerto

Está en ejecución la mejora del terreno, en torno a 30.000 metros cuadrados, a la que seguirá la instalación de las correspondientes redes de servicio y, posteriormente, la pavimentación del espacio - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Motril continúa avanzando en el desarrollo de Green Motril, un proyecto estratégico que apuesta por la autosuficiencia energética, la innovación y la transformación sostenible de las instalaciones portuarias.

Así lo han indicado en un comunicado en el que detallan que en estos momentos está en ejecución la mejora del terreno, en torno a 30.000 metros cuadrados, a la que seguirá la instalación de las correspondientes redes de servicio y, posteriormente, la pavimentación del espacio.

"Estas actuaciones permitirán completar la primera fase del proyecto, responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Motril, y sentar las bases para el despliegue de las soluciones energéticas previstas", exponen.

La ejecución de estos trabajos fue adjudicada el pasado mes de abril a la empresa constructora ALVAC, S.A. por un presupuesto de 2,7 millones y, de acuerdo con la planificación, está previsto que esta primera fase concluya durante el primer cuatrimestre de 2027.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado que "Green Motril supone un paso decisivo en la transformación del puerto hacia un modelo energético más sostenible, eficiente y autónomo. Estamos hablando de un proyecto que combina la mejora de nuestras infraestructuras con la incorporación de energías renovables y tecnología inteligente, y que nos permitirá avanzar en competitividad al mismo tiempo que reducimos nuestra huella ambiental".

A la conclusión de esta primera fase, Grupo Cuerva y General Electric tomarán el testigo para avanzar en la implantación de las soluciones energéticas que completarán Green Motril. Grupo Cuerva será el encargado de la colocación de las marquesinas fotovoltaicas, mientras que General Electric llevará a cabo la implementación de la red inteligente, elementos fundamentales para alcanzar los objetivos de autosuficiencia y eficiencia energética del proyecto.

García Fuentes ha subrayado que "la colaboración con empresas especializadas como Grupo Cuerva y General Electric será fundamental para convertir esta apuesta en una realidad y situar al Puerto de Motril a la vanguardia de la innovación energética".

Green Motril, financiado con fondos europeos de Innovación, representa, en este sentido, un nuevo paso en la estrategia de modernización de las instalaciones portuarias y en el objetivo de consolidar el Puerto de Motril como un espacio de referencia en materia de eficiencia energética, innovación y sostenibilidad.