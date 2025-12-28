El Ayuntamiento de Granada plantará más de 400 árboles para regenerar la Azulejera y Bobadilla

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en una imagen de archivo durante la plantación de árboles que se lleva a cabo en el Barranco de la Zorra (distrito Genil). - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha presentado el proyecto de restauración ecológica y paisajística de las zonas de Azulejera y Bobadilla, una actuación estratégica incluida en el Plan de Obras 2024-2027 que permitirá transformar más de 75.000 metros cuadrados de suelo degradado en nuevos corredores verdes al servicio de los vecinos.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la intervención, prevista en el primer cuatrimestre de 2026, forma parte del programa municipal Granada Respira y cuenta con financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

El proyecto contempla un presupuesto de 87.443,80 euros e incluye la retirada de residuos, el tratamiento de suelos compactados, la eliminación de especies invasoras como Ailanthus altissima y Arundo donax, y la instalación de un sistema de riego eficiente de apoyo inicial para garantizar el éxito de la plantación.

En suma, la restauración supondrá la incorporación de más de 400 ejemplares de especies autóctonas, entre ellas encinas, algarrobos, pinos piñoneros y carrascos, acebuches, lentiscos, granados y sabinas, configurando una estructura vegetal propia del ecosistema mediterráneo.

Asimismo, la intervención incorporará también cajas nido y hoteles de insectos para favorecer la presencia de aves y polinizadores en estos entornos periurbanos.

Con estas actuaciones, Azulejera y Bobadilla pasarán a integrarse en la red de infraestructura verde de Granada, "reduciendo procesos erosivos, mejorando la calidad del aire y generando nuevos espacios de esparcimiento".

"Estamos trabajando en un modelo de ciudad donde la infraestructura verde, la planificación urbana y la movilidad sostenible se integran como un único sistema. Incrementar la masa arbórea es una medida clave para mejorar la calidad del aire, reducir la temperatura urbana y favorecer desplazamientos más saludables", ha explicado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

La primera edil destacó además que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia de regeneración urbana sostenible: "Granada avanza hacia una ciudad más verde, saludable y preparada para el futuro. Este proyecto demuestra que la regeneración urbana es una oportunidad para mejorar la vida de los vecinos y recuperar espacios que llevaban décadas abandonados".

El proyecto actuará en dos ámbitos diferenciados. En Azulejera, se intervendrá tanto en las parcelas cuadrangulares próximas a las viviendas como en el corredor lineal del sureste, actualmente afectado por erosión y pendiente pronunciada, donde se realizarán trabajos específicos de acondicionamiento del terreno. En Bobadilla, la actuación se centrará en la eliminación de invasoras, la preparación del suelo y la creación de una barrera vegetal de alta eficacia ambiental junto al trazado ferroviario, donde proliferan actualmente macollas de caña y ejemplares de ailanto.

De forma paralela, la Administración local impulsa una estrategia integral para hacer de Granada una ciudad más verde. El Plan de Obras 2024-2027 contempla la plantación de más de 2.500 árboles y 12.000 arbustos en distintos barrios, mientras que el nuevo contrato de mantenimiento de jardines aportará alrededor de 800 árboles adicionales cada año al arbolado urbano.

A ello se suma el Plan de Renaturalización, que prevé la plantación de 600 árboles hasta 2027 en espacios estratégicos de todos los distritos. Así, estas tres líneas de acción "refuerzan el compromiso municipal con la creación de una red sólida de corredores verdes que mejorará la calidad de vida y la resiliencia climática de la ciudad".

En concreto, el Consistorio prevé que las obras de Azulejera y Bobadilla comiencen en el primer cuatrimestre de 2026, "dando continuidad a la transformación ambiental que ya se está extendiendo por otros barrios". Este modelo de restauración ecológica, basado en la incorporación de especies autóctonas, la mejora del suelo y el control de invasoras, se plantea como un ejemplo replicable para futuras intervenciones de renaturalización urbana.